El Frente Amplio uruguayo celebra en casa 50 años de "reuniones en la calle"

Vista de una fotografía de Líber Seregni, fundador de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA). EFE/Alejandro Prieto/Archivo

Montevideo, 26 mar (EFE).- El Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y ahora en la oposición, celebra 50 años del primer gran acto público como formación política, sin poder hacerlo en las calles -como en 1971- por la pandemia de la covid-19.

"El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo, del pueblo que no perdió las esperanzas en el destino del Uruguay. Por eso estamos aquí, porque al pueblo oriental no lo doblega el despotismo, porque somos empecinados, y nos reunimos en la calle porque la calle es nuestra", fue una de las frases más celebradas en Montevideo aquel 26 de marzo de 1971.

El discurso era del general Líber Seregni, primer candidato a unas elecciones presidenciales por el FA, coalición que reunió -por primera vez en la historia mundial- al Partido Demócrata Cristiano, al Comunista y al Socialista, a los que se sumaron figuras escindidas de los históricos Partido Nacional y Colorado, independientes y movimientos obreros y estudiantiles.

El 5 de febrero de 1971 vio la luz este colectivo -"la experiencia mayor y más perdurable de unidad popular en todo el mundo", como la definió para Efe el socialista José Díaz tiempo atrás- que sobrevivió a la dictadura (1973-1985), alcanzó el gobierno local de Montevideo (1990-actualidad) y ocupó la Presidencia de la República por tres mandatos.

Con motivo de la efeméride, el FA publicó este viernes en su cuenta oficial de Twitter un mensaje en el que recuerda una frase de Seregni ("El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo") impresa sobre una foto de la multitud que se agolpó aquella noche en la Explanada de la Intendencia de Montevideo.

Agrega el mensaje: "Hoy recordamos medio siglo de nuestro primer gran acto del 26 de marzo de 1971".

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, calificó en la misma red de "inolvidable" el primer "acto de masas" del FA.

También por esa vía se expresó Graciela Villar, aspirante a vicepresidenta en las elecciones de 2019 -junto al entonces candidato oficialista, Daniel Martínez-, quien recordó la importancia de no celebrar en las calles: "Hoy toca quedarse en casa".

El Uruguay de finales de los 60 combinaba crisis económica, efervescencia social y un Gobierno democrático pero represivo, el de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), con el trasfondo de la revolución cubana (1959) que enamoró a muchos jóvenes y los llevó al activismo armado.

En ese contexto, políticos como el "colorado" Zelmar Michelini, el democristiano Juan Pablo Terra y el comunista Rodney Arismendi crearon un nuevo movimiento político y eligieron como líder al general Líber Seregni (1916-2004).

Preso en dictadura, fue liberado en 1984 y volvió a presentarse a las elecciones en 1989, antes de dejar el liderazgo del FA en manos de Tabaré Vázquez, quien después sería primer intendente de izquierda en Montevideo y primer presidente frenteamplista de Uruguay.