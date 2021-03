El debut más esperado de Alianza Lima

Joazinho Arroé Salcedo (c) celebra junto a dos compañeros luego de anotar un gol el 30 de septiembre de 2020 durante el partido del grupo A de la Copa Libertadores entre Club Alianza Lima de Perú y el Estudiantes de Mérida FC venezolano, en el estadio Alejandro Villanueva de la ciudad de Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 26 mar (EFE).- Pocas veces un equipo había ansiado tanto hacer su debut liguero como Alianza Lima, que hará su entrada en escena en la tercera jornada de la liga peruana después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anulase su descenso a la segunda división.

Aunque la jornada comienza este viernes, Alianza deberá esperar aún hasta el martes para medirse al Cusco, en un partido para el que todavía no está listo su fichaje estrella, Jefferson Farfán, que el jueves realizó el primer entrenamiento con el equipo.

Luego de que el TAS lo devolviese a la primera división, el equipo blanquiazul se ha visto forzado a acelerar su preparación, pues se encontraba en mitad de la pretemporada al comenzar la segunda división mucho más tarde que la primera.

Con su cupo asegurado en la categoría oro del fútbol peruano, Alianza también ha acelerado la configuración de su plantilla para afrontar la Liga 1, pues al deslumbrante fichaje de Farfán se han sumado los del portero Ángelo Oliva y del delantero colombiano Arley Rodríguez.

BROTE DE COVID-19 EN LA 'U'

La ilusión que desborda el equipo del distrito limeño de La Victoria contrasta con la maraña de problemas que atraviesa Universitario de Deportes, su vecino y eterno rival, que ha visto aplazado el duelo frente al UTC por un brote de covid-19 que les obligó a suspender los entrenamientos.

En total son once los jugadores del equipo crema que permanecen aislados, pero a ellos hay que agregarle el panameño Alberto Quintero, que dio positivo al incorporarse con su selección para disputar las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Además, el lateral derecho Aldo Corzo fue separado temporalmente del primer equipo por haber sido captado la pasada semana en una salida nocturna sin respetar los protocolos de seguridad.

Ante el temor de que pudiera haber más contagios en los días siguientes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aceptó reprogramar el partido frente a las reticencias de UTC, que alegaba que con ellos no fueron tan indulgentes cuando el año pasado atravesaron un problema similar.

CRISTAL, A POR UN RÉCORD

Mucho más tranquilas bajan las aguas en Sporting Cristal, el vigente campeón nacional que marcha líder del Grupo B de la primera fase de la temporada con un pleno de victorias en las dos primeras jornadas y que ahora tiene la oportunidad de lograr 20 victorias consecutivas, algo que no consigue desde 1986.

Su único contratiempo para enfrentarse el lunes al Alianza Universidad de Huánuco es la lesión del venezolano Jhon Marchán, que estará al menos dos semanas inactivo.

Para este partido apunta a la titularidad el ecuatoriano Washington Corozo tras haber jugado ya algunos minutos en la jornada anterior después de recuperarse de una lesión.

El encuentro contra Alianza Universidad hará que uno o ambos equipos deje escapar los primeros puntos de la temporada, pues el cuadro azulgrana también ha sumado los seis puntos puestos en juego hasta ahora.

AYACUCHO TAMBIÉN DEBUTA

Otro equipo que también marcha con paso perfecto en el Grupo B es el Sport Huancayo, al que le tocará enfrentar a Ayacucho, otro equipo que también hará su debut en la tercera fecha del torneo al haber sido aplazados sus dos primeros partidos.

En el Grupo A, intentarán seguir a la cabeza Carlos Mannucci y Cienciano, a quienes les toca enfrentarse a San Martín y Alianza Atlético, respectivamente.

En busca de sus primeros puntos se medirán Sport Boys y Binacional, que hasta ahora han perdido todos sus partidos disputados en lo que va de temporada.