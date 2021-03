El Canal de Panamá descarta un impacto en sus negocios por el accidente en el Suez

El Canal de Panamá conecta más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 26 mar (EFE).- El Canal de Panamá no prevé un impacto en su negocio a causa del accidente de un buque encallado que mantiene bloqueado al canal de Suez, al que la vía acuática panameña ha ofrecido apoyo, dijo este viernes su administrador, Ricaurte Vásquez.

"Son realmente dos mercados separados. Mucho del comercio que se mueve por Suez, generalmente no impacta el volumen de comercio por el Canal de Panamá", afirmó Vásquez.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) explicó que esta vía "trabaja sobre productos manufacturados en Asia que tienen como mercado Estados Unidos, particularmente, la costa este y el Golfo", mientras que Suez "es importante para el movimiento de crudo del mundo, que viene de Medio Oriente hacia Europa, y alguno que sigue hacia los Estados Unidos".

"Los buques que estaban llegando al Canal de Panamá esta semana, van a seguir llegando. Esto depende mucho de cuánto tiempo le tome a Suez normalizar su operación. Y una vez que se normalice la operación, posiblemente las decisiones de los navieros serán o vamos por el Cabo o seguimos esperando por Suez, y eso va a depender de las diferencias de tiempo y los contratos que cada cual tenga", agregó.

Pero el accidente de Suez "como industria sí nos afecta, porque en la medida que estos sucesos ocurren, entonces las navieras que son nuestros clientes comunes, revalúan su situación de riesgo, y de repente van a tratar de adaptar parte de las enseñanzas que tienen en Suez y aplicarlas también en los otros canales de navegación", sopesó Vásquez.

Desde el martes se encuentra atrapado en el canal de Suez el barco portacontenedores Ever Given, un gigante de 400 metros de eslora y más de 200.000 toneladas de capacidad, que ha bloqueado esta ruta entre el mar Mediterráneo y el Rojo, dejando más de 230 barcos a la espera de poder cruzar.

Este viernes, las autoridades egipcias continuaban las labores para desencallar el barco, de bandera panameña y propiedad de la empresa japonesa Shoei Kisen, que aspira a apartar el portacontenedores mañana sábado, aunque hay temores de que el bloqueo se prolongue días e incluso semanas.

Un informe elaborado por analistas de la aseguradora francesa Euler Hermes, filial del grupo alemán Allianz, estima que el cierre del canal podría costar entre 6.000 y 10.000 millones de dólares (entre 5.100 y 8.500 millones de euros) al día al comercio mundial.

"Para el comercio marítimo el incidente en el canal de Suez es algo inesperado, algo para lo cual, uno lo considera, pero no representa parte medular de tu planificación y de tu estrategia de mover carga", explicó el administrador de la vía panameña, por donde pasa el 6 % del comercio mundial.

El Canal de Panamá ha ofrecido a la vía egipcia "apoyo, que posiblemente en estas circunstancias puede ser muy poco, pero efectivamente sí hemos conversado con Suez para decirle que en cualquier cosa que podamos ser de asistencia, vamos a cooperar con ellos".

El vía panameña conecta más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países y puso en servicio en junio de 2016 su primera ampliación, una obra de al menos 5.600 millones de dólares.