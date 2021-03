Egipto.- El bloqueo del canal de Suez impide el paso de más de 8.000 millones diarios en mercancías

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El bloqueo del canal de Suez, una de las principales arterias comerciales a nivel mundial, impide el tránsito diario de mercancías valoradas en alrededor de 9.700 millones de dólares (8.231 millones de euros), lo que equivale a unos 343 millones de euros a la hora, según las estimaciones de la firma Lloyd's List.



En concreto, el tránsito diario de mercancías a través de esta vía marítima se estima en unos 5.100 millones de dólares (4.326 millones de euros) en sentido Oeste y en 4.600 millones de dólares (3.905 millones de euros) hacia el Este.



El carguero Ever Given, fletado por la compañía taiwanesa Evergreen Line y uno de los mayores buques de transporte de contenedores del mundo, con 400 metros de eslora y 59 metros de manga, transportaba 224.000 toneladas de mercancía en su ruta desde China hacia el puerto holandés de Rotterdam cuando el pasado martes se escoró y quedó encallado en el canal como consecuencia de las malas condiciones de visibilidad y de viento en la zona.



La Autoridad del Canal de Suez (SCA) anunció este jueves la "suspensión temporal" de la navegación en la zona mientras continúan los trabajos para intentar desencallar el buque mercante.



Leth Agencies, uno de los principales agentes que trabajan en el canal de Suez, un total de 156 buques se han visto afectados por el momento por la interrupción del trásito en el canal.



Según el agente un total de 38 embarcaciones se encontraban esperando este miércoles en Great Bitter Lake (a mitad de camino en la infraestructura), mientras que 48 estaban a la espera de tránsito en el área de Port Said (norte) y otras 70 en Suez (sur).