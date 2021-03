Egipto.- Egipto dice que tendrá que dragar casi 20.000 metros cúbicos de arena para liberar el buque del canal de Suez

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Autoridad del Canal de Suez (SCA) ha indicado que entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos de arena tendrán que ser dragados en la zona en la que ha quedado encallado el carguero 'Ever Given' para poder proceder a su liberación y restaurar el tráfico en esta vía.



El presidente de la SCA, Osama Rabie, ha detallado que esta cantidad de arena deberá ser retirada de la zona para lograr alcanzar una profundidad de entre doce y 16 metros que permita el flotado del buque, que quedó encallado el martes, según un comunicado publicado por el organismo a través de su página web.



Asimismo, ha indicado que los trabajos en la zona continúan en cooperación con la compañía de rescate neerlandesa SMIT, mientras que Rabie ha hecho hincapié en que los esfuerzos "se llevan a cabo según los mayores estándares de seguridad marítima" y "teniendo en cuenta diversos factores, entre ellos la naturaleza del terreno, la presencia de arcilla y la distancia de seguridad entre el carguero y la draga".



Por su parte, el Gobierno egipcio ha resaltado que dos dragas y cuatro excavadoras están participando en los esfuerzos para la retirada de la arena en la zona para intentar liberar el carguero, de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía, tal y como ha recogido el diario 'Al Ahram'.



La SCA indicó el miércoles que en los trabajos participaban también ocho embarcaciones, la mayor de las cuales es la 'Baraka 1', con un poder de arrastre de 160 toneladas. Rabie recalcó que el objetivo es asegurar que el tráfico marítimo no sufre consecuencias, dado que el doce por ciento del comercio mundial atraviesa esta vía a diario.



Por su parte, la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha, propietaria del 'Ever Given', presentó el jueves sus disculpas por la alteración del comercio mundial a causa del incidente y ha resaltado que desencallar el barco está siendo "extremadamente difícil", según la cadena de televisión británica BBC.



El bloqueo del canal de Suez por el 'Ever Given' --fletado por la compañía taiwanesa Evergreen Line y uno de los mayores buques de transporte de contenedores del mundo-- provocó el miércoles un fuerte repunte de más del tres por ciento en los precios del barril de petróleo al haberse interrumpido la circulación de barcos en ambos sentidos.