Egipto batalla para liberar buque que bloquea Canal de Suez

SUEZ, Egipto (AP) — Remolcadores y una draga especializada en succión trabajan el viernes para liberar un enorme buque carguero que continúa atravesado en el Canal de Suez de Egipto luego de tres días, bloqueando una vía crucial para el comercio mundial.

El Ever Given, un buque con bandera panameña que transporta carga entre Asia y Europa, encalló el martes en la estrecha vía artificial que separa el África continental de la península de Sinaí. La embarcación quedó atrapada en un tramo de un solo carril del canal, aproximadamente a seis kilómetros (3,7 millas) al norte del acceso sur, cerca de la ciudad de Suez.

El buque, propiedad de la compañía japonesa Shoei Kisen KK, ha bloqueado el tráfico en el canal, causando dolores de cabeza para el comercio a nivel mundial.

Alrededor del 10% del comercio mundial pasa por el canal, que es particularmente crucial para el transporte de crudo. El cierre podría afectar también el envío de crudo y gas a Europa desde Medio Oriente.

Al menos 237 embarcaciones siguen a la espera de que el Ever Given sea liberado, incluyendo barcos en el cercao Puerto Said en el Mar Mediterráneo, el Puerto Suez en el Mar Rojo y aquellas que de antemano se encuentran varadas, indicó Leth Agencies, que brinda servicios para el canal.

Usando datos de los rastreadores del Sistema de Identificación Automática en los barcos en el mar, la firma de datos Refinitiv compartió un análisis con The Associated Press que muestra que más de 300 barcos permanecían en la ruta del canal para las próximas dos semanas.

Algunos barcos actualmente pueden cambiar de rumbo a fin de evitar cruzar el Canal de Suez. El buque de transporte de gas natural líquido Pan Americas cambió su rumbo en el Océano Atlántico, y ahora se dirige al sur para rodear el extremo sur de África, de acuerdo con los datos satelitales difundidos el viernes por MarineTraffic.com.