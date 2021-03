Economía.- Estados Unidos y Venezuela bloquean una reunión de la OMC por la revisión de sanciones en la era Trump

31/08/2017 Brasil apelará la decisión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que lo fuerza a retirar varios programas de estímulo a la industria, pero está preparado para modificar algunos de ellos si es necesario, dijo el jueves el ministro de Comunicaciones, Gilberto Kassab SUDAMÉRICA BRASIL ECONOMIA TWITTER



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha suspendido este viernes una reunión del órgano de resolución de disputas después de que Estados Unidos haya rechazado la solicitud de Venezuela para investigar las sanciones de la Administración del expresidente Donald Trump contra el presidente Nicolás Maduro.



Estados Unidos ha explicado que durante el encuentro ejerció sus derechos como miembro de la organización para objetar este requerimiento del panel "ilegítimo", ya que, en su opinión, "los representantes del régimen de Maduro no hablan en nombre del pueblo venezolano".



En este sentido, el país norteamericano ha insistido en que "rechazará cualquier intento por parte de Maduro de hacer un mal uso de la OMC para atacar las sanciones estadounidenses que pretenden restaurar los derechos humanos y la democracia en Venezuela".



De esta forma, la reunión terminó de forma anticipada después de que Venezuela rechazara una posterior demanda de Washington para que la OMC eliminara la solicitud de disputa de Venezuela de la agenda de la reunión, según un funcionario al que ha tenido acceso 'Bloomberg'.



El bloqueo recíproco entre Venezuela y Estados Unidos supone que la organización de comercio no podrá celebrar reuniones regulares de solución de disputas a menos y hasta que alguno de los dos países den marcha atrás.



Entre 2018 y 2019, el Gobierno de Donald Trump estableció una serie de regulaciones y órdenes ejecutivas para la prohibición a Venezuela de acceso a los mercados financieros de Estados Unidos. Las medidas afectaban a cualquier transacción relacionada con la compra de deuda venezolana.



Para Venezuela, estas acciones se emprendieron para "aislar económicamente" al país, según recoge en su queja presentada hoy, y entiende que violaba sus derechos en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.



La Administración Trump ya se había opuesto antes a la solicitud de Venezuela de una investigación de la disputa en la OMC en 2019, impidiendo que los miembros del organismo convocaran una reunión de solución de disputas de la organización, algo que no sucedía desde 1999.