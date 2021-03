De Luisa reconoce que los aficionados mexicanos volvieron al grito homofóbico

MEX6216. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 27/02/2020.- El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, durante su participación en el segundo día del encuentro de personalidades y empresas del mundo del deporte Sports Summit, este jueves, en Ciudad de México (México). EFE/Jorge Núñez

México, 26 mar (EFE).- El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, reconoció este viernes que la afición asistente al Preolímpico de Concacaf volvió a caer en el grito homofóbico por el que México ha sido sancionado y llamó erradicarlo.

"En los partidos que se han dado, sí se ha escuchado el grito, afortunadamente no muchas veces, pero esperemos que la gente se concentre en apoyar a nuestra selección", señaló De Luisa.

El Preolímpico de la Concacaf tiene como sede Guadalajara con un número limitado de aficionados en las gradas, algunos de los cuales han insistido en ofender al portero del equipo rival con un grito que la FIFA calificó de homofóbico, por el cual ya ha multado a la Federación y podría tomar medidas más fuertes.

"Este tipo de actitud no se debe permitir, trabajaremos para eliminarla para que la asistencia sea familiar como ha sido históricamente en nuestro país", apuntó.

El Preolímpico tendrá el domingo su fase de semifinales con los partidos México-Canadá y Honduras-Estados Unidos, cuyos ganadores se clasificarán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De Luisa aceptó que la FIFA tiene conocimiento de la falta de los hinchas y llamó a que la parte final del campeonato transcurra con disciplina en las gradas.

"Una cosa significa apoyar al equipo y otra insultar o menospreciar al rival; estamos convencidos que esta triste práctica se va a terminar y esperamos que sea pronto", añadió.

De continuar la ofensa, México podría ser sancionado con el veto a sus estadios o con medidas más severas, por lo que el directivo llamó a que los aficionados no perjudiquen a México.

"Confío en que la gente va a sumar", dijo.

El jerarca del fútbol de México explicó que la selección sub'23 que buscará el pase a los Juegos Olímpicos respeta al rival, Canadá, va paso por paso y tiene la idea de estar en los Juegos y una vez en ellos, ser protagonista.

México fue campeón olímpico en el torneo de fútbol de los Olímpicos de Londres 2012, pero fue eliminado en primera fase en Río de Janeiro 2016.

"Siempre el sueño va a ser otra medalla; hoy tenemos un grupo de jóvenes comprometidos con capacidades extraordinarias que permiten soñar y que muchos de ellos lleguen a ser parte de selección en los Mundiales del 2022 o el 2026", concluyó.