Costa Rica y España homenajean a empresas españolas por su apoyo contra la covid

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe de España, Cristina Gallach (i), habla hoy con el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, durante una reunión en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 26 mar (EFE).- La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe de España, Cristina Gallach, y el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, homenajearon este viernes a las empresas españolas por su aporte a la lucha contra la pandemia de la covid-19 en el país centroamericano.

"Escuchar que las empresas españolas han desempañado un papel importante me llena de emoción y gratitud. Saber que nuestras empresas han dejado lo mejor aquí en este país extraordinario es un orgullo y un honor. Me llevo un gran recuerdo", declaró Gallach en un acto oficial en la sede de la Cancillería costarricense.

La secretaria de Estado española reiteró que para su país es "un orgullo contar con un tejido empresarial que está en todo momento acompañando la idea de un desarrollo económico inclusivo y sostenible y que tiene a las personas en el centro de la acción".

El homenaje se llevó a cabo en el marco de una visita de Gallach a Costa Rica, que este viernes cumple su segundo día.

Este viernes la funcionaria española se reunió con el canciller costarricense, Rodolfo Solano, y sostuvo un encuentro de trabajo con una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense, en la que se hizo un repaso de la relación bilateral y de temas de interés común en el ámbito multilateral.

Entre los temas tratados sobresale el cambio climático, la protección del medioambiente, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como los desafíos que plantea la recuperación ante la pandemia de la covid-19.

Gallach resaltó que esta "crisis nunca vista" sanitaria y económica ha desatado una dificultad económica que solo juntos vamos a superar".

Por su parte el canciller costarricense, Rodolfo Solano, expresó su agradecimiento a España por el apoyo que ha brindado a Costa Rica para enfrentar la pandemia, tanto en el ámbito técnico como en la donación de implementos para la protección del personal de salud.

"En medio de las grandes consecuencias que la pandemia desató en la misma sociedad española, desde el día uno nos hemos sentido respaldados en nuestra propia lucha por países que son amigos y hermanos, entre los cuales España ocupa, sin lugar a dudas, un lugar de privilegio", declaró Solano.

El ministro costarricense también expresó su gratitud a las empresas españolas con operaciones en Costa Rica, por brindar oportunidades de empleo a los costarricenses y por contribuir en la lucha por mantener a flote la economía.

"Cientos de familias costarricenses han encontrado en las empresas españolas un gran apoyo para seguir adelante, para poder enfrentar día a día las circunstancias de altísima incertidumbre y de no poca desesperación, gracias a la donación de miles de paquetes de alimentos, insumos de protección personal y equipos de alta tecnología a distintas instancias del Gobierno", manifestó el ministro.

En representación de las empresas españolas estuvo presente en el homenaje el vicepresidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria, Jorge Nadal.

"Aquí nos sentimos entre hermanos y hermanas. Desarrollamos nuestros negocios y tratamos de enriquecer la sociedad en la medida de lo posible cumpliendo con seriedad con nuestros compromisos. Costa Rica nos ha acogido con cariño a muchos y este llamado nos ha permitido expresar nuestra solidaridad y devolverle un poco a este país que nos ha dado tanto", comentó Nadal.