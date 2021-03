Colombia.- Al menos 16 heridos tras la explosión de un coche bomba en el oeste de Colombia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Al menos 16 personas han resultado heridas como consecuencia de la explosión este viernes de un coche cargado con explosivos en las cercanías de la Alcaldía de Corinto, municipio del departamento de Cauca, situado en el oeste de Colombia.



Entre los heridos hay once funcionarios del Gobierno de la ciudad, tres de ellos en estado grave y que han sido trasladados a la ciudad de Cali, ha informado la emisora Caracol Radio.



El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha anunciado que se desplazará a la capital de Cauca, Popayán, para celebrar una reunión de seguridad por estos hechos y ha recalcado que desde Casa Nariño actuarán "sin tregua contra la delincuencia", para que los "narcocriminales no sigan sembrando el terror".



"Di instrucción a la Policía de Colombia y al Ejército para que no descansen hasta encontrar a los responsables", ha escrito Molano en su cuenta de Twitter.



A la espera de que haya confirmación oficial, se baraja la posibilidad de que el atentado sea obra de la 'columna móvil Dagoberto Ramos', una de las disidencias de las disueltas FARC, pues este viernes 26 de marzo hace trece años que murió uno de los fundadores de la guerrilla Pedro Antonio Marín, 'Tirofijo'.