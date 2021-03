Clippers y Trail Blazers mejoran; Lakers y Heat se hunden

Sacramento (United States), 26/03/2021.- Golden State EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Houston (EE.UU.), 25 mar (EFE).- Nuevos triunfos de Los Angeles Clippers y los Trail Blazers de Portland que les permite mejorar en la clasificación de sus respectivas divisiones y de la Conferencia Oeste, mientras que el reverso de la moneda fueron Los Angeles Lakers y los Heat de Miami, que ampliaron sus rachas perdedoras.

El base Reggie Jackson y el alero Paul George encabezaron el ataque balanceado de los Clippers que no tuvieron problemas para imponerse a domicilio por 85-98 a los Spurs de San Antonio en el segundo partido que ambos equipos han disputado en noches seguidas.

Los Clippers (30-16) consiguieron su cuarta victoria consecutiva, que les coloca a solo medio juego del liderato de la División Pacífico, que ocupan los Phoenix Suns (29-14), que tuvieron jornada de descanso.

Los Clippers, a pesar de haber perdido a la mayoría de su banquillo en el cierre de traspasos de la temporada, en la pista del AT&T Center de San Antonio tuvieron a Jackson que respondió con 28 puntos, incluidos cinco triples de 10 intentos, en uno de sus mejores partidos en lo que va de temporada.

Mientras que George respondió con un doble-doble de 24 puntos y 13 rebotes que también ayudaron al triunfo.

Otro jugador importante en el triunfo de los Clippers fue el pívot croata Ivica Zubac que mantuvo la titularidad en el puesto del congoleño español Serge Ibaka, lesionado, y aportó otro doble-doble de 10 puntos, 13 rebotes y puso cinco tapones.

El escolta CJ McCollum y el base Damian Lillard se encargaron de liderar el ataque de los Trail Blazers que ganaron a domicilio 122-125 a los Heat, que sufrieron la quinta derrota consecutiva.

McCollum anotó 21 de sus 35 puntos en el primer cuarto para Portland; 22 sumó Lillard y 20 el ala-pívot de origen puertorriqueño Carmelo Anthony.

El pívot turco suizo Enes Kanter volvió a ser el mejor en el juego interior de los Trail Blazers al aportar un doble-doble de 18 puntos y 16 rebotes.

Otro hombre alto, Bam Adebayo, y el escolta Tyler Herro anotaron 29 puntos cada para el equipo de Miami.

El escolta Danny Green anotó 28 puntos, incluidos ocho triples, contra su exequipo, y los Philadelphia Sixers resistieron la reacción final de los Lakers a los que ganaron a domicilio 101-109 y consiguieron la cuarta victoria consecutiva.

Otro escolta, Seth Curry llegó a los 19 puntos y el alero Tobias Harris agregó otros 17 con los Sixers (32-13), líderes de la Conferencia Este, que han ganado 10 de 11 en total y siete de ocho sin el pívot camerunés All-Star, Joel Embiid, lesionado.

Green recibió su anillo de campeonato de manos de los Lakers antes del partido junto con el pívot Dwight Howard, quien luego fue expulsado después del primer cuarto. Green ganó títulos consecutivos con Toronto y Lakers, pero aún no ha recogido su anillo del 2019 de los Raptors, debido a la pandemia del Covid-19.

Jugando sin las superestrellas LeBron James y Anthony Davis, los Lakers suman cuatro derrotas consecutivas desde mediados de febrero.

El base De'Aaron Fox aportó 44 puntos, su mejor marca como profesional, que ayudaron a los Kings de Sacramento a ganar 141-119 a los Warriors de Golden State, en duelo de equipos perdedores de la División Pacífico.

El escolta Alec Burks anotó 15 de sus 27 puntos en el último cuarto y los New York Knicks vencieron 106-102 a los Washington Wizards.