Ciencia.-Lentes gravitacionales pueden permitir un internet galáctico

26/03/2021 Concepto artístico de la nave espacial New Horizons acercándose a un objeto del cinturón de Kuiper. POLITICA JUSTICIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JHUAPL/SWRI



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Una especie de internet galáctico podría ser posible aprovechando el efecto de lente gravitacional que pueden proporcionar las estrellas a señales de radio debidamente enfocadas.



Dado que las estrellas deforman gravitacionalmente el espacio que las rodea, la luz que pasa cerca de una estrella puede ser reflejada gravitacionalmente. Este efecto se puede utilizar para enfocar la luz de la radio de manera similar a la forma en que una lente de vidrio enfoca la luz óptica, expone Claudio Maccone, astrónomo de SETI, científico espacial y matemático, en un artículo publicado en arXiv.



Actualmente, nos comunicamos con sondas espaciales en todo el sistema solar a través de Deep Space Network (DSN). Esta es una colección de estaciones de antena ubicadas en todo el mundo. Cada estación tiene un plato grande de 70 metros y varios platos más pequeños. Estos grandes platos de radio son necesarios porque las señales de una sonda espacial son bastante débiles y se vuelven más débiles a medida que aumenta la distancia.



Cuando comencemos a enviar sondas a otras estrellas, necesitaremos una red de comunicación interestelar. Quizás una Internet en toda la galaxia. Pero todavía no sabemos cómo hacer una. Aunque podemos transmitir potentes señales de radio al espacio, la fuerza de estas señales se debilita en distancias estelares. La mayor parte de lo que transmitimos no se pudo detectar más allá de unos pocos años luz dada nuestra tecnología actual. Se han propuesto varias soluciones, como el uso de luz láser enfocada, pero un nuevo estudio analiza el uso de lentes gravitacionales para realizar el trabajo.



Las señales de radio son una buena opción para distancias interestelares porque pueden transmitir una buena cantidad de datos a una potencia relativamente baja. Por eso utilizamos la radio para la comunicación interplanetaria. La desventaja es que debido a que las ondas de radio tienen una longitud de onda larga, son difíciles de enfocar en una sola dirección. Podemos apuntar un rayo estrecho de luz láser a una estrella en particular, pero no podemos enfocar fácilmente un rayo estrecho de luz de radio. Y nuestras señales de radio deberán enfocarse para que se transmitan a años luz.



En su investigación, Maccone hizo algunos cálculos básicos sobre el tipo de ancho de banda que uno podría obtener entre el sol y las estrellas cercanas como Alpha Centauri y la Estrella de Barnard. La velocidad de datos podría ser del orden de kilobits / segundo, que es del orden de los viejos tiempos de acceso telefónico a Internet. No es excelente para los estándares modernos, pero ciertamente lo suficiente como para transmitir imágenes y datos útiles de otra estrella, informa Universe Today.