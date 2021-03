Ciencia.-El atasco en el Canal de Suez se hace patente desde el espacio

26/03/2021 El atasco en el Canal de Suez se hace patente desde el espacio. El enorme buque portacontenedores Ever Given, encajado en el Canal de Suez de Egipto, es visible en las nuevas imágenes capturadas por la misión Copernicus Sentinel-1 de la ESA. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA COPERNICUS SENTINEL DATA (2021)/ESA



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El enorme buque portacontenedores Ever Given, encajado en el Canal de Suez de Egipto, es visible en las nuevas imágenes capturadas por la misión Copernicus Sentinel-1 de la ESA.



El buque portacontenedores gigante encalló en el canal el 23 de marzo en su viaje de China a los Países Bajos. La imagen de la izquierda, capturada el 21 de marzo, muestra el tráfico marítimo de rutina en el canal con embarcaciones visibles cada 2 a 3 kilómetros. La imagen de la derecha, capturada el 25 de marzo, muestra el barco de 400 metros bloqueando el canal, y muchos más barcos esperando el paso desde el Mar Rojo.



El canal conecta Port Said en el Mar Mediterráneo con el Océano Índico a través de la ciudad egipcia de Suez en el Mar Rojo. El bloqueo ha retrasado a cientos de petroleros y embarcaciones en llegar a su destino, y más tráfico marítimo todavía se dirige a la vía fluvial crucial. Se pueden ver barcos acumulándose en el Golfo de Suez.



Los remolcadores están trabajando duro para desalojar el barco de 200.000 toneladas, sin embargo, las autoridades egipcias dicen que no está claro cuándo se reabrirá la ruta.



Los dos satélites Copernicus Sentinel-1 idénticos llevan instrumentos de radar para proporcionar un suministro de imágenes de la superficie de la Tierra para todo clima, día y noche, lo que lo hace ideal para monitorear el tráfico de barcos, explica la ESA en un comunicado.



La superficie del mar refleja la señal del radar lejos del satélite y hace que el agua parezca oscura en la imagen. Esto contrasta con los objetos metálicos, en este caso los barcos en la bahía, que aparecen como puntos brillantes en las aguas oscuras.