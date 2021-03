Carrasco se perderá otro partido de clasificación al Mundial con Bélgica

Munich (Germany), 21/10/2020.- Yannick Carrasco of Atletico Madrid in action during the UEFA Champions League Group A stage match between FC Bayern Munich and Atletico Madrid at Allianz Arena in Munich, Germany, 21 October 2020. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/Alexander Hassenstein / POOL

Bruselas, 26 mar (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Yannick Carrasco no viajará a Praga con el resto de la selección de Bélgica y se perderá el segundo partido de clasificación para el Mundial de 2022 contra la República Checa después de haber quedado descartado también para el que los 'Diablos Rojos' jugaron el miércoles frente a Gales (3-1).

"Carrasco tuvo un golpe en el tobillo en su último partido con el Atlético de Madrid y sentimos que no está listo para el partido del sábado. Se quedará atrás y trabajará para estar listo para el partido del martes", explicó el seleccionador belga, Roberto Martínez, en una rueda de prensa antes del viaje para enfrentarse este sábado a la República Checa.

Martínez dijo que cuenta con el belga, que sufrió un esguince en el tobillo derecho a finales de febrero, para el tercero de los partidos de clasificación para el Mundial contra Bielorrusia el próximo martes, después de dejarle fuera de la lista final para el partido contra Gales.

Las reglas sanitarias debido al coronavirus y las cuarentenas obligatorias tras los viajes también impedirán a Martínez contar con los jugadores en equipos de la Bundesliga, como es el caso de Thorgan Hazard, Koen Casteels y Thomas Meunier, y con Thomas Vermaelen, cuya ausencia por lesión ya tenía en cuenta Martínez y que volverá a Japón en lugar de permanecer en la concentración.

Ante estas ausencias, a las que se suma la ya conocida del capitán Eden Hazard por su lesión, Martínez aseguró que tras el Mundial de 2018 se ha centrado en tener a varios jugadores listos para cada posición por si es necesario suplir a los titulares y afirmó que no le preocupa la lista de bajas.

Por otro lado, el técnico español valoró la actitud de sus jugadores el pasado miércoles ante Gales tras empezar perdiendo y subrayó que el equipo "supo mantener la concentración" y consideró importante saber como el combinado reacciona ante las adversidades.

En este sentido, halagó especialmente la actuación del centrocampista del Manchester City Kevin de Bruyne, a quien consideró "el creador de juego más influyente del mundo". "Es algo que nunca hemos visto, estoy feliz de ver que su involucración en la selección nacional es la misma que en club. Ha alcanzado un nivel increíble desde hace tres, cuatro años", celebró Martínez. E