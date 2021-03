Biden prevé salida de Afganistán este año, pero no en mayo

(Bloomberg) -- El presidente de estados Unidos, Joe Biden, dijo que “no puede imaginar” que las tropas estadounidenses permanezcan en Afganistán el próximo año, incluso cuando sugirió nuevamente que su Administración no cumplirá con la fecha límite del 1 de mayo para retirar a las fuerzas estadounidenses del país devastado por la guerra.

“Será difícil cumplir con la fecha límite del 1 de mayo solo en términos de cuestiones tácticas”, dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca el jueves en la primera rueda de prensa de su presidencia. El expresidente Donald Trump, estableció ese plazo como parte de un acuerdo de paz con los talibanes.

Los comentarios marcaron la señal más clara hasta ahora de que Biden no cumplirá con la fecha límite para regresar a Estados Unidos a unos 2.500 soldados. Al igual que Trump, Biden ha prometido poner fin a la guerra de 20 años en Afganistán, pero dice que antes tendrá que revisar el acuerdo con los talibanes.

“No es mi intención permanecer allí por mucho tiempo”, señaló Biden. Cuando un periodista preguntó si las tropas estarían en el país el próximo año, “No puedo imaginar que ese sea el caso”.

