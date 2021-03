Biden invita a Putin y Xi a cumbre virtual sobre el clima

(Bloomberg) -- El presidente Joe Biden incluyó a sus homólogos Vladimir Putin y Xi Jinping, de Rusia y China respectivamente, en la lista de los 40 líderes mundiales que invitó a una cumbre climática de la Casa Blanca el próximo mes, lo que demuestra que planea incluir a amigos y rivales en la primera gran reunión internacional de su Administración.

La cumbre virtual reunirá a 17 países responsables del 80% de las emisiones globales y el producto interno bruto, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Estará abierto al público a través de una transmisión web, indicó.

“En el momento de la cumbre, Estados Unidos anunciará un ambicioso objetivo de emisiones para 2030 como su nueva contribución determinada a nivel nacional en virtud del Acuerdo de París”, dijo la Casa Blanca. “En su invitación, el presidente instó a los líderes a usar la cumbre como una oportunidad para describir cómo sus países también contribuirán a una ambición climática más fuerte”.

La cumbre de Biden, que se realizará del 22 al 23 de abril, tiene como objetivo acelerar los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el uso de combustibles fósiles. Ayuda a cumplir una promesa de campaña, después de que Biden priorizara el cambio climático en su discurso para los votantes en 2020.

Una de sus primeras medidas tras posesionarse fue reingresar al Acuerdo de París que su predecesor, el expresidente Donald Trump, buscó abandonar.

Si Xi y Putin participan, sería la primera reunión de Biden como presidente con ambos líderes. Habló por teléfono con los jefes de Estado chino y ruso en las semanas posteriores a su toma de posesión.

La cumbre es percibida como una oportunidad clave para el enviado presidencial especial para el Clima, John Kerry, para ilustrar el compromiso de EE.UU. de luchar contra el cambio climático después del retiro de Trump.

