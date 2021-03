Arce admite un error cuando dijo que Áñez era presidenta interina constitucional

El presidente de Bolivia Luis Arce, habla durante una conferencia de prensa hoy en la Casa Grande del Pueblo en La Paz (Bolivia). EFE/Stringer

La Paz, 26 mar (EFE).- El mandatario de Bolivia, Luis Arce, admitió este viernes que cometió un "error" al afirmar en una entrevista el año pasado cuando era candidato a la Presidencia que Jeanine Áñez era "una presidenta transitoria constitucional".

"Yo no soy todólogo, entonces puedo cometer errores, no tengo ningún problema en reconocer que nos podemos equivocar en dar alguna precisión", manifestó Arce en una conferencia de prensa ante la consulta de sus palabras en una entrevista de mayo del año pasado en la que afirmaba que Áñez es presidenta "transitoria constitucional".

El mandatario boliviano sostuvo que no es abogado ni constitucionalista para dominar el tema y que a "muchos nos han hecho creer" que el Gobierno de Áñez era transitorio constitucional.

Sin embargo, los especialistas y juristas evaluaron aspectos que el mandatario "no había tomado en consideración" como un "reglamento de debates de la Cámara de Diputados" que se debería haber tomado en cuenta para la "designación de quien debería haber sido el sucesor", indicó.

Según Arce, tomando en cuenta estos datos quien debía haber presidido sería la exdiputada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero.

"Uno puede caer en errores que no son parte de la formación que uno tiene y felizmente están quienes son peritos en la materia que nos pueden asesorar", aseguró Arce.

En una entrevista de mayo de 2020 en un canal local Arce indicó que Áñez era presidenta "transitoria constitucional" a pesar de que ahora reitera en sus discursos que se trata de una exmandataria "de facto".

La expresidenta junto a dos de sus exministros se encuentran detenidos preventivamente por seis meses en cárceles en La Paz, mientras se investiga el caso denominado "golpe de Estado" en los que se les acusa de los supuestos delitos de "terrorismo, sedición y conspiración" por la crisis política y social que se desató tras las elecciones fallidas de 2019.

En ese caso el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que Áñez será juzgada como exsenadora, aunque también abrieron cuatro "proposiciones acusatorias" en su contra por acciones que tomó en su Gobierno y que podrían derivar en juicios de responsabilidades ante el Parlamento boliviano que esta semana fueron admitidas por la Fiscalía.