Andrea Levy muestra su apoyo como mujer a Rocío Carrasco

12/03/2021 Andrea Levy, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Apoyando el cine español en uno de los momentos más críticos del sector a causa de la pandemia del Covid que paralizó buena parte de os proyectos hace ya un año, Andrea Levy ha asistido al estreno de 'Libertad', de Enrique Urbizu y, aunque muy discreta y cauta, la popular se ha pronunciado sobre el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco confesando el presunto maltrato físico y psicológico que sufrió a manos de Antonio David Flores durante su relación hace 25 años. Un testimonio que en los últimos días ha tomado un cariz político y ha provocado las reacciones de diferentes políticos como Irene Montero, Íñigo Errejón y Rocío Monasterio, por poner tan sólo algunos ejemplos.



Con la cautela por bandera, Levy confiesa que "sobre estos temas y más cuando hay personas, núcleos familiares, hijos y hay temas que están judicializados prefieren no pronunciarme". "Es un tema lo suficientemente duro para las personas que lo están pasando", señala, "pero una mujer que da un testimonio, una mujer que se rompe de esa manera me merece todo el apoyo y toda la comprensión".



Mostrando su apoyo al sufrimiendo de Rocío Carrasco, la política no duda en afirmar que "es un testimonio que en lo personal lo ha pasado mal y en eso hay que estar apoyándola".



Preguntada por la verdad judicial - que difiere de la de la hija de Rocío Jurado puesto que Antonio David nunca ha sido condenado, la popular evita mediatizar un tema tan serio y, discreta, señala que "no puedo opinar desde el punto de vista jurídico, opino como mujer". "Viendo el testimonio, una mujer que se rompe a llorar y eso hace que al menos haya que apoyarla en los difíciles momentos que ha pasado como madre y como mujer", afirma.