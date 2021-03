AMP.-China.-China sanciona a personas y entidades británicas en respuesta a las restricciones por la represión a uigures

Reino Unido muestra su solidaridad y anuncia que convocará al embajador chino



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



China ha impuesto sanciones a nueve personas y cuatro entidades de Reino Unido en respuesta a las restricciones "unilaterales" tomadas por el país por la represión contra la minoría étnica uigur en la región de Xinjiang.



Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, se ha decidido sancionar a estas nueve personas y cuatro entidades de Reino Unido "que difundieron maliciosamente mentiras y desinformación".



"A partir de hoy, las personas en cuestión y sus familiares directos tienen prohibido ingresar a la China continental, Hong Kong y Macao. Sus bienes en China serán congelados y los ciudadanos e instituciones chinos tendrán prohibido hacer negocios con ellos", ha indicado el Gobierno, que ha añadido que "China se reserva el derecho a tomar nuevas medidas".



Las personas sancionadas son los miembros del Parlamento británico Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith, Neil O'Brien, Tim Loughton, Nusrat Ghani; los miembros de la Cámara de los Lores David Alton y Helena Kennedy, el abogado Geoffrey Nice y la investigadora y experta en Estudios Chinos Joanne Nicola Smith Finley; mientras que el Grupo de Investigación de China, la Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador, el Tribunal Uigur y las salas del Tribunal de Essex son las cuatro entidades.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha señalado que las sanciones adoptadas previamente contra el país asiático por parte de Reino Unido "violan flagrantemente el Derecho Internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales". Asimismo, ha criticado que "interfieren gravemente en los asuntos internos de China y socavan gravemente las relaciones entre China y el Reino Unido".



El Ministerio de Exteriores chino ha convocado, además, al embajador británico en el país para expresar "una firme oposición y una fuerte condena". "China está firmemente decidida a salvaguardar su soberanía nacional, su seguridad y sus intereses de desarrollo, y advierte al Reino Unido que no siga el camino equivocado. De lo contrario, China reaccionará resueltamente", ha sentenciado el Ministerio de Exteriores.



China responde así a las sanciones impuestas el pasado lunes en coordinación por la UE, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá contra dos altos cargos chinos por su participación en la represión contra la minoría étnica uigur en la región de Xinjiang.



Por su parte, el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, ha mostrado este viernes su "solidaridad" con los nueve individuos sancionados y ha matizado que el Gobierno "no dejará de hablar de los abusos a nivel industrial que tienen lugar contra los Derechos Humanos en Xinjiang". "Si se siguen negando a admitir lo que está pasando (...) la presión de la comunidad internacional aumentará", ha dicho.



Así, ha especificado que las autoridades tienen previsto convocar al embajador chino en el país para abordar las recientes sanciones y la situación que atraviesa la región y la población uigur.



"El embajador (chino) será convocado por el Ministerio de Exteriores, donde explicaremos claramente nuestra postura acerca de los parlamentarios y quienes expresaron sospechas. No nos quedaremos callados", ha matizado. ` TENSIONES ENTRE LAS PARTES



Este jueves, antes del anuncio de las medidas tomadas por China, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying, avisó que el país tomaría "las medidas necesarias de forma justa y equilibrada contra los que difamen y ataquen brutalmente a China y socaven la soberanía, los intereses y la dignidad del país".



Por otro lado, las autoridades de la región de Xinjiang, que se encuentra en el noroeste de China, han manifestado su oposición y condena a las sanciones y han reiterado que los enviados de la UE "siempre retrasan las visitas a la región", según recoge la agencia de noticias Xinhua.



En los últimos días han aumentado las tensiones entre el bloque occidental y el gigante asiático a través del intercambio de sanciones y críticas entre ambas partes por la supuesta violación de los Derechos Humanos en la región de Xinjiang.



Estados Unidos ha calificado, en varias ocasiones, como "genocidio" los actos de China sobre los uigures, de origen turco y religión musulmana, y otros grupos minoritarios que residen en la Región Autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China.



China ya ha rechazado las acusaciones vertidas sobre represión o genocidio contra los uigures. En particular ha negado la existencia de campos de detención y asegura que se trata de instalaciones para la formación vocacional y para erradicar el extremismo islámico y el separatismo.