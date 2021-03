AMP.- A.Saudí.- La coalición liderada por Arabia Saudí asegura haber interceptado ocho drones lanzados por los huthis

26/05/2019 Dron derribado en Arabia Saudí POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA YEMEN INTERNACIONAL TWITTER/SPA



Los huthis dicen que "no necesitan permiso" para responder a la "agresión"



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La coalición militar encabezada por Arabia Saudí ha asegurado haber interceptado ocho drones cargados con explosivos y lanzados por los rebeldes huthis desde el norte de Yemen, entre cuyos objetivos ha figurado una instalación petrolera situada en la ciudad de Jizán (suroeste).



Sobre los drones interceptados, la coalición ha indicado que tenían como objetivo la ciudad suroccidental de Jamis Mushait, mientras otro se dirigía a Najran, cerca de la frontera con Yemen, y otros lugares "con civiles y zonas residenciales".



La coalición también ha señalado que los huthis, respaldados por Irán, han intentado atacar universidades en Jizán y Najrán, tal y como ha informado el diario saudí 'Arab News'.



Por otra parte, el Ministerio de Energía de Arabia Saudí ha condenado un ataque a una instalación petrolera en Jizán, a las 21.08 horas (hora local) del jueves, que ha resultado en un incendio en uno de sus depósitos, pero no ha dejado víctimas.



"Estos actos de sabotaje tienen como objetivo la seguridad del suministro de energía", han señalado desde el Ministerio, que ha subrayado que el ataque se dirige a Arabia Saudí pero también a la "estabilidad del suministro de energía al mundo, la libertad del comercio mundial y la economía global".



La coalición ha informado también de otro misil balístico lanzado por la milicia huthi desde Saná y que impactó en Al Jauf, según ha recogido el diario 'Saudi Gazette'.



Los huthis han confirmado los ataques y han resaltado que han empleado 18 drones y ocho misiles balísticos, antes de agregar que han sido ejecutados con motivo del sexto aniversario del inicio del conflicto en el país, que ha derivado en la mayor crisis humanitaria del mundo.



En este sentido, han destacado que la operación "ha logrado todos sus objetivos, con ayuda de Dios todopoderoso" y han advertido de las "consecuencias" de la "agresión" y el cerco de la coalición que lidera Riad contra los rebeldes yemeníes, tal y como ha recogido la cadena de televisión yemení Al Masirah.



Estos nuevos ataques se producen después de que Arabía Saudí haya propuesto a los rebeldes un alto el fuego en Yemen. Precisamente, este jueves las autoridades de Riad han resaltado que "la pelota está en el tejado de los huthis" tras su propuesta de alto el fuego, rechazada por los rebeldes y apoyada por la comunidad internacional.



Sin embargo, el líder de los huthis, Abdulmalik al Huthi, destacó el jueves que "en la respuesta a la agresión no es necesario el permiso del Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas), de la ONU, de la Universidad Hebrea, de los países europeos o de cualquier otra parte del mundo".



"Nos atacaron y mataron a miles de los nuestros, así que no estamos esperando permiso para llevar a cabo nuestro deber sagrado", manifestó. "Estamos siendo oprimidos de forma injusta y atacados de forma ilegal. Llegaron de lejos para ocupar nuestro país", zanjó.



La guerra en Yemen enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, encabezado por Abdo Rabbu Mansur Hadi y apoyado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudí, y a los huthis, respaldados por Irán. Los rebeldes controlan la capital, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país.



El conflicto ha sufrido un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación. Arabia Saudí propuso el lunes un alto el fuego, oferta aplaudidad por el Gobierno yemení y rechazada por los huthis.