Afganistán.- Los talibán amenazan con atacar a tropas de EEUU si no salen de Afganistán en el plazo previsto

28/11/2019 Visita de Donald Trump a las tropas en Afganistán POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN DOMINIQUE A. PINEIRO/PLANETPIX / ZUMA PRESS / CONT



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Los talibán han advertido de que reanudarán sus ataques contra las fuerzas militares de Estados Unidos si el país norteamericano incumple el plazo acordado por la Administración de Donald Trump, que prometió el año pasado culminar el repliegue de tropas antes del 1 de mayo de 2021.



El actual presidente estadounidense, Joe Biden, reconoció en una rueda de prensa el jueves que cumplir ese plazo sería "difícil" y sugirió en cambio una prórroga a la que por ahora no ha puesto fecha. Se limitó a apuntar que no sería "mucho tiempo" y en principio cuestión de meses, antes de que comenzase 2022.



Los talibán han respondido a través de un portavoz, Mohamed Naim, y con un mensaje claro. "Si todas las tropas extranjeras no se retiran de Afganistán en la fecha prevista, en línea con el acuerdo de Doha, sin duda se considerará una violación del acuerdo", ha dicho en Twitter, según la agencia Bloomberg.



Naim ha aludido así al pacto sellado con Washington en 2020, con el que las partes pretendieron sentar las bases de un posterior diálogo de los talibán con el Gobierno afgano y que, al menos por ahora, apenas ha logrado avances. De hecho, la violencia ha aumentado en las últimas semanas.



El portavoz talibán ha defendido su derecho a que el grupo "defienda su religión y su patria" y siga la "lucha armada" con vistas en última instancia a "liberar" Afganistán.