98-85. Jackson y George mantienen ganadores a Clippers con triunfo ante Spurs

San Antonio (EE.UU.), 25 mar (EFE).- El base Jackson y el alero Paul George se encargaron de encabezar el ataque de Los Ángeles Clippers que no tuvieron problemas en imponerse a domicilio por 85-98 a los Spurs de San Antonio en el segundo partido que ambos equipos han disputado en noches seguidas.

La victoria permitió a los Clippers (30-16) conseguir la cuarta consecutiva, que les coloca a solo medio juego del liderato de la División Pacífico, que ocupan los Phoenix Suns (29-14), que tuvieron jornada de descanso.

Los Clippers, a pesar de haber perdido a la mayoría de su banquillo en el cierre de traspasos de la temporada, en la pista del AT&T Center de San Antonio tuvieron a Jackson que respondió con 28 puntos, incluidos cinco triples de 10 intentos, en uno de sus mejores partidos en lo que va de temporada e hizo la diferencia a favor del equipo angelino.

Mientras que George respondió como jugador franquicia que aportó un doble-doble de 24 puntos y 13 rebotes que también ayudaron al triunfo.

Otro jugador importante en la victoria de los Clippers fue el pívot croata Ivica Zubac que siguió de titular en el puesto del congoleño español Serge Ibaka, lesionado, y aportó otro doble-doble de 10 puntos, 13 rebotes y puso cinco tapones.

La victoria se produjo horas después de que los Clippers intercambiaran a Lou Williams a los Atlanta Hawks por el veterano base Rajon Rondo, que vuelve a Los Ángeles, la pasada temporada jugó con los Lakers, pocas horas antes del inicio del encuentro.

Mientras que el alero DeMar DeRozan logró 23 puntos como líder de los Spurs (22-20), que han perdido cuatro partidos consecutivos, incluidos los tres primeros de una estancia de nueve que comenzaron en su campo.

El base escolta Dejounte Murray llegó a los 18 puntos como segundo máximo encestador, pero no fueron suficientes a la hora de cortar la racha perdedora de los Spurs que ya han sido superados por los Mavericks de Dallas como líderes en la División Suroeste.

San Antonio estaba tratando de recuperarse de una derrota por 101-134 ante los Clippers el miércoles por la noche, pero no pudo hacerlo incluso con los Clippers sin cinco jugadores claves, incluido el alero Kawhi Leonard, que no jugó por lesión.

Junto a Leonard, el ala-pívot Marcus Morris Sr., Ibaka y el base Patrick Beverley tampoco lo hicieron por el mismo motivo.

El escolta-alero Terence Mann, quien comenzó en lugar de Leonard, destacó con un doble-doble de 10 puntos y 12 rebotes en 32 minutos de acción.

Los Spurs guardaron un momento de silencio por el exentrenador Stan Albeck. Murió este jueves a la edad de 89 años.

"El entrenador Albeck no solo era importante para los Spurs, era lo que yo llamo un salvavidas", dijo el entrenador de San Antonio, Gregg Popovich. "Su amor por el deporte del baloncesto le permitió estar siempre en los momentos más difíciles por los que atravesaban los equipos a los que llegaba a dirigir y aportar sus grandes conocimientos para darles la esperanza de superar las crisis".

Albeck entrenó a San Antonio de 1980 a 1983. También dirigió a los Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Nueva Jersey Nets y los Denver Rockets de la ABA.

Los Spurs también anunciaron que habían cerrado la compra del contrato del pívot LaMarcus Aldridge, que disputó en 376 partidos con el equipo de San Antonio y logró promedios de 19,5 puntos; 8,0 rebotes; 2,0 asistencias y 1,25 tapones.