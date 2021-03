141-119. De'Aaron Fox establece marca de 44 puntos y Kings dominan a Warriors

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Sacramento (EE.UU.), 25 mar (EFE).- El base De'Aaron Fox siguió encendido con su juego ofensivo y aportó 44 puntos, su mejor marca como profesional, que ayudaron a los Kings de Sacramento a ganar este jueves por paliza de 141-119 a los Warriors de Golden State, en duelo de equipos californianos de la División Pacífico.

Fox anotó 16 de 22 tiros de campo, incluidos tres triples de siete intentos, repartió siete asistencias, recuperó tres balones y capturó dos rebotes.

El impulsivo base de los Kings ha incrementado de forma considerable su producción ofensiva en las dos últimas semanas, lo que ha permitido al equipo de Sacramento también mantenerse en el camino ganador.

Fox ha superado los 40 puntos dos veces esta temporada y sumó 30 o más en seis de sus últimos 10 partidos con promedio de 30,7 tantos.

Otro base, el novato Tyrese Haliburton, agregó 21 puntos con seis triples, el máximo de su carrera, y el pívot Richaun Holmes logró un doble-doble de 25 puntos con 11 rebotes y dos tapones que lo dejaron como el líder de los Kings en el juego interior.

Mientras que el escolta bahameño Buddy Hield anotó 16 como cuarto máximo encestador de los Kings, que han ganado cuatro de los últimos cinco partidos disputados y tienen marca de 20-25.

El alero canadiense Andrew Wiggins anotó 26 puntos y se erigió en el líder del ataque de los Warriors (22-23), que han perdido tres partidos consecutivos.

Otro alero, Kelly Oubre Jr., y el base italiano Nico Mannion, de 20 años, anotaron 19 cada uno.

La anotación fue la mejor para Mannion como jugador de la NBA al conseguir 5 de 8 intentos de triples, y también aportó tres asistencias.

Golden State venció a Sacramento por 31 puntos el pasado enero. Esta vez a los Warriors les faltaban dos de sus estrellas.

El base Stephen Curry se quedó fuera de su cuarto partido consecutivo con un cóccix magullado, mientras que el ala-pívot Draymond Green tampoco pudo jugar el sentirse enfermo.

"Draymond no vino a la práctica de tiro y no se siente nada bien ahora", comentó el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, antes del partido.

Haliburton puso a los Kings arriba por 22 puntos al final del tercer cuarto con un movimiento de doble paso atrás que dejó al escolta Damion Lee frustrado antes de que el novato de Sacramento hundiera un triple y recibiera una falta.

El novato revelación de los Kings también hizo una jugada de cuatro puntos la noche anterior contra Atlanta.

El triple de Oubre Jr. acortó la desventaja a 111-100, pero los Warriors no pudieron acercarse más. Fox hizo triples consecutivos, luego agregó un par de tiros libres para extender el margen a 18 tantos.

El equipo de Sacramento hizo una serie de movimientos justo antes de la fecha límite de cambios de la NBA, adquiriendo a Delon Wright de los Detroit Pistons y a los delanteros Moe Harkless y Chris Silva del Miami Heat. Además, los Kings obtuvieron al guardia Terence Davis de los Toronto Raptors para una selección de segunda ronda del draft de 2021.

Los Kings enviaron a Cory Joseph y un par de selecciones de segunda ronda a los Pistons, mientras que el pívot serbio Nemanja Bjelica fue canjeado al Heat.