122-125. McCollum y Lillard dejan a Heat con su quinta derrota consecutiva

Miami (EE.UU.), 25 mar (EFE).- El escolta CJ McCollum comienza a recuperar su mejor inspiración encestadora y junto al base Damian Lillard, que no la ha perdido nunca, se encargaron de liderar el ataque de los Trail Blazers de Portland que ganaron a domicilio por 122-125 a los Heat de Miami, que sufrieron la quinta derrota consecutiva.

Lillard acertó tres tiros libres con un segundo restante para el margen final, y los Trail Blazers sobrevivieron a un final salvaje en el triunfo que les puso de nuevo en el camino ganador después de haber perdido dos partidos seguidos.

El base All-Star de Portland recibió una falta del veterano alero de origen dominicano Trevor Ariza, nuevo jugador de los Heat, en un intento de 3 puntos, protestada por el equipo de Miami, sin éxito, y con total frialdad anotó los tres tiros que aseguraron la victoria de su equipo.

A Miami no le quedaba un tiempo muerto para adelantar el balón y no pudo lograr un intento desesperado de empatar el partido antes de que expirara el tiempo reglamentario.

McCollum anotó 21 de sus 35 puntos en el primer cuarto para Portland, que obtuvo 22 de Lillard y 20 tantos del ala-pívot de origen puertorriqueño Carmelo Anthony.

El escolta titular de Portland ahora tiene cinco cuartos con al menos 21 puntos en su carrera, incluido un primer periodo de 28 puntos contra Chicago en 2018. El récord de la NBA para un primer cuarto de esta temporada es de 22 por el pívot serbio Nikola Jokic, de los Dencer Nuggets, que logró el pasado 31 de enero contra los Utah Jazz.

Mientras que el pívot turco suizo Enes Kanter volvió a ser el mejor en el juego interior de los Trail Blazers al aportar un doble-doble de 18 puntos y 16 rebotes.

Anthony rompió su empate con el exala-pívot alemán Dirk Nowitzki (443 puntos) y pasó a la posesión absoluta del cuarto lugar en la lista de anotaciones de oponentes de temporada regular de todos los tiempos en el American Airlines Arena.

El veterano jugador ahora tiene 463 puntos, solo detrás del base Paul Pierce (599), el alero LeBron James (569) y el exescolta Vince Carter (561).

El pívot Bam Adebayo y el escolta Tyler Herro anotaron 29 puntos cada uno con Miami, que volvió a tener marca perdedora de 22-23, a pesar que el base Kendrick Nunn también anotó 22 con el equipo de Miami.

El alero Duncan Robinson no tuvo su mejor inspiración encestadora y acabó con 12 puntos que no ayudaron a evitar la derrota.

Una combinación de intercambios, enfermedades, lesiones y problemas relacionados con virus dejaron a los Heat con nueve jugadores disponibles antes del partido.

El escolta Victor Oladipo y el ala-pívot serbio Nemanja Bjelica aún no se han unido al club después de haber sido adquiridos horas antes del partido en traspasos que enviaron al ala-pívot canadiense Kelly Olynyk y al escolta Avery Bradley a Houston, además del pívot Chris Silva y el escolta-alero Moe Harkless a Sacramento.

Las otras ausencias del Heat fueron el alero titular Jimmy Butler (enfermo), el base esloveno Goran Dragic, con permiso para un asunto personal

Los Heat se pusieron con marca de 0-4 en casa, la primera vez que no lograron victoria en una estadía en casa de esa duración desde el 2008.

Los Heat tuvieron que utilizar su decimonovena alineación titular diferente en lo que va de temporada, debido a las lesiones, traspasos y protocolos de salud y seguridad Covid-19 en lo que va de temporada.