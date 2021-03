VÍDEO: Iberoamérica.- Grynspan expresa su preocupación por la "polarización" política en América Latina

25/03/2021 La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, interviene durante un encuentro digital de Europa Press, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, en Madrid (España), a 25 de marzo de 2021. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 25 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha reconocido su preocupación por la "polarización" política en América Latina y ha subrayado que, para no caer en el populismo, los líderes deben "elevarse por encima de las circunstancias", especialmente en plena pandemia de COVID-19.



La región encara un "superciclo electoral", con elecciones en países como Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua y Chile este año que precederán a varias más en 2022. Para Grynspan, esta cadena de comicios demuestra la "fortaleza democrática" de la región, pero ha llamado a tener ciertas cosas en cuenta.



"Hay un clima de mucha polarización", que "es lo que más me preocupa", ha explicado en un encuentro digital organizado por Europa Press y en el que ha señalado que esta división, mezclada con descontento social, tiene en la pandemia de coronavirus un buen caldo de cultivo.



En este sentido, espera que la combinación de todos esos factores "no desestabilice lo región", para lo cual ha instado a los distintos gobiernos a "oír a la ciudadanía y entender qué es lo que más le preocupa", que las instituciones respondan "adecuadamente" a las necesidades.



La jefa de la SEGIB cree que los líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil tienen que "elevarse por encima de las circunstancias", que son coyunturales. "Nunca antes habíamos dependido tanto de los liderazgos", ha advertido.



