Ursula Von der Leyen: "Si solo se vacuna Europa, no servirá de nada"

Lisboa EFE/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

Lisboa, 25 mar (EFE).- "Si solo se vacuna la gente de Europa, no ayudará en nada" afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, durante la apertura de la Conferencia Global de Salud, marcada por el acceso igualitario a la vacuna.

La conferencia, que transcurre en Lisboa de forma telemática con motivo de la Presidencia Europea de Portugal, es el preludio de la Cumbre Mundial de Salud que se celebrará en mayo en Italia.

Por eso, "en vez de competir, Europa eligió construir una alianza global", señaló Von Der Leyen, ya que "si nos preocupamos por nuestra salud, debemos preocuparnos por la de otros".

"Europa cree en la cooperación. Veremos soluciones que perdurarán en el tiempo y no dejaremos a nadie atrás. Esta es la forma en la que practicaremos la diplomacia sanitaria", concluyó Von Der Leyen.

"Las salud no es un privilegio de pocos, sino un derecho en todas las latitudes y longitudes", sentenció en un mensaje grabado Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal.

Solo con inversión y solidaridad Europa conseguirá sentar las bases y asumir su liderazgo en la conversación sanitaria global, construyendo, en palabras del presidente portugués, una "Unión Europea Sanitaria".

En 2020, la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza de Vacunación (GAVI), entre otras organizaciones, acordaron la iniciativa Covax, que garantiza el acceso a dosis de los países más desfavorecidos.

LA SALUD POR ENCIMA DE LAS FRONTERAS

"La salud no es un accesorio de lujo ni un premio al desarrollo. Las vacunas deben ser una fuente de esperanza para todos y no solo para unos pocos" suscribió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

"Covax ha distribuido más de 32 millones de dosis a 37 países. Es un comienzo, pero ni de lejos suficiente", aseguró Ghebreyesus.

Ghebreyesus alabó el papel de la UE al apostar por la cooperación con los países más desfavorecidos, palabras que suscribió posteriormente José Manuel Durão Barroso, director de GAVI.

GAVI ilustró los resultados esperanzadores de la solidaridad internacional con un dato: Ghana recibió el pasado 1 de marzo la primera remesa de vacunas, tan solo "83 días después que un país rico".

Barroso celebró el éxito de la campaña de vacunación en África que, de momento, está siendo posible "gracias a 191 países, que representan el 90 % de la población global", agradeció.

"La comunidad internacional debe trabajar para que la población tenga acceso a productos esenciales como diagnósticos críticos, medicinas y vacunas", concordó Amina Mohamed, secretaria general de las Naciones Unidas.

La Unión Europea, el máximo exportador de vacunas al programa Covax, ha invertido 2,2 billones de euros en el proyecto, al que recientemente se ha incorporado Estados Unidos.