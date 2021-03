Una comisión de diputados propone despenalizar el aborto en Rep. Dominicana en una causal

La Constitución dominicana reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo que convierte a este país en uno de los seis de América que mantienen una prohibición total del aborto, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam. EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 24 mar (EFE).- Una comisión de diputados de la República Dominicana, que presentó este miércoles el proyecto de reforma del Código Penal, propuso despenalizar el aborto solo cuando corre peligro la vida de la madre o del feto.

El artículo 112 del informe sometido este miércoles al pleno de la Cámara baja, al que Efe tuvo acceso, propone despenalizar el aborto cuando, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro, "se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible".

Dos de los nueve miembros de la comisión no firmaron el documento, que contiene 412 artículos.

CÁRCEL PARA EL RESTO DE SITUACIONES

De este modo, el Código Penal si es aprobado de este modo mantendría condenas de cárcel para el resto de circunstancias, incluyendo la malformación grave del feto y en caso de violación o incesto, casos cuya despenalización es reclamada por feministas y otros grupos sociales.

El artículo 109 del proyecto de Código Penal sugiere penas de dos a tres años de prisión para quien cause la interrupción del embarazo o coopere con dicho propósito, aún cuando la mujer lo consienta.

En el párrafo I de ese artículo se sanciona con prisión de uno a dos años a la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le indiquen o administren, o que consienta en someterse a los medios abortivos.

El segundo párrafo reza que si no se produce el aborto, pero se causa al feto una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origine a la persona nacida una severa tara física o síquica, el autor será sancionado con uno a dos años de prisión.

En estos casos el Estado asumirá la tutela absoluta del niño o niña.

De dos a tres años de prisión se impondrían a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la medicina, así como las parteras que, "abusando de su profesión u oficio", causen o ayuden a causar el aborto.

En caso de que la mujer muera a causa del aborto, los hallados culpables serán condenados a penas de entre cuatro a diez años de prisión.

DIPUTADOS A FAVOR Y EN CONTRA

El pleno de la Cámara de los Diputados comenzó este miércoles la lectura del proyecto de Código Penal, pero no se llegó a los artículos que abordan la polémica de la interrupción del embarazo.

Aunque no se leyó lo relativo al aborto en la sesión, varios diputados colgaron pañuelos de colores en sus micrófonos para posicionarse a favor o en contra.

Los favorables a la despenalización usaron pañuelos verdes, color usado por las feministas en Argentina, y los contrarios, azul celeste, color que van a usar los asistentes a una caravana convocada por las Iglesias católica y evangélicas para el sábado próximo.

OTRAS VÍAS PARA LA DESPENALIZACIÓN

La Cámara de los Diputados ha creado una comisión especial para estudiar una ley específica que aborde las tres causales, cuya aprobación es una antigua demanda de las feministas.

La semana pasada, el presidente dominicano, Luis Abinader, sugirió que sean los ciudadanos los que decidan sobre la eventual despenalización del aborto, dado que el tema divide el país y a los partidos políticos.

El pasado febrero el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para regular la organización de los referendos, lo que permitiría someter el proyecto al voto popular.

La Constitución dominicana reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo que convierte a este país en uno de los seis de América que mantienen una prohibición total del aborto, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.