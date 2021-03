UE.- El BCE defiende el euro digital frente a propuestas de empresas tecnológicas "hambrientas de datos"

10/03/2021 Sede del BCE en Fráncfort. POLITICA ECONOMIA BCE



El Banco Central Europeo (BCE) ha defendido la necesidad de preparar el terreno para el eventual lanzamiento al mercado de un euro digital como alternativa a las propuestas de empresas tecnológicas "hambrientas de datos" que buscan maximizar beneficios.



"A diferencia de las empresas privadas o compañías tecnológicas hambrientas de datos, los bancos centrales no buscan maximizar beneficios. El objetivo de un euro digital sería proporcionar a los europeos con una forma de pago segura, moderna y alternativa, respaldada por el compromiso de un banco central independiente para asegurar su estabilidad", han indicado el miembro del Comité Ejecutivo del BCE Fabio Panetta y el director general de Pagos e Infraestructura de Mercado, Ulrich Bindseil.



Los miembros del banco central han recordado que todavía no se ha decidido si se lanzará al mercado el euro digital. El Consejo de Gobierno del BCE tiene primero que decidir si prepara el proyecto de preparación y, después de eso, volver a decidir si se lanza al mercado



"El euro digital sería una forma de pago que complementaría al efectivo, no lo reemplazarían", han insistido Panetta y Bindseil, subrayando que la abolición del dinero efectivo "no está sobre la mesa".



Con respecto al efecto de esta divisa digital en el negocio de intermediación bancaria, ambos banqueros centrales han asegurado que el BCE "cree en los fuertes méritos de la asignación de crédito a través de canales privados", así como que la entidad con sede en Fráncfort "no tiene intención de rediseñar el sistema financiero europeo".



En este sentido, el BCE ya baraja diversas alternativas para que el euro digital sea diseñado desde un inicio para evitar que se convierta en un vehículo de inversión que pueda afectar negativamente al papel de los bancos en la intermediación financiera.