Tenis.-AMP.- Tenis/Miami.- Feliciano López y Alcaraz caen en su debut y Sorribes sigue de dulce en Miami

27/10/2018



Bolsova cae en primera ronda



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Los tenistas españoles Feliciano López y Carlos Alcaraz se despidieron este miércoles a las primeras de cambio del torneo de Miami, primer Masters 1.000 de la temporada, al caer en sus respectivos debuts ante el australiano Alexei Popyrin y el finlandés Emil Ruusuvuori, mientras que en la cita WTA la española Sara Sorribes sí logró avanzar y Aliona Bolsova cayó eliminada.



Feliciano, el más veterano del cuadro masculino (39 años), cayó en su primer partido de su 18ª participación en Miami tras cerca de hora y media por 6-4, 7-6(4). El toledano chocó con un Popyrin que irrumpe con fuerza esta temporada en el Circuito, después de que a finales de febrero ganara su primer título en el torneo de Singapur.



Al tenista español no le acompañó su saque en el primer set y tuvo que ir a remolque de un 'break' temprano. Feliciano logró devolver la rotura en el séptimo juego pero al resto perdió la manga (6-4). Popyrin mantuvo su nivel y 'Feli' lo elevó pese al golpe y llegó a sacar para forzar el tercer set.



Ahí reaccionó el australiano para llegar a la muerte súbita en la que de nuevo le falló el saque a un Feliciano que se despidió del torneo en su primer partido como le venía ocurriendo en Acapulco y Marsella en las semanas anteriores.



Por su parte, el joven Carlos Alcaraz no pudo tampoco con el finlandés Emil Ruusuvuori, frente al que desperdició 'break' de ventaja en el tercer y definitivo parcial antes de perder por 6-4, 2-6, 7-5 en do15 s horas y 15 minutos.



Al murciano se le escapó la primera manga después de no poder recuperar la pérdida de su segundo servicio, pero reaccionó con su mejor tenis en la segunda, justo después de levantar un 15-40 al inicio. En la tercera, el español rompió en el cuarto juego para ponerse 3-1, pero su rival le devolvió la rotura en blanco en el siguiente y terminó llevándose el billete a la segunda gracias a un 'break' clave cuando el pupilo de Juan Carlos Ferrero buscaba asegurarse al menos el 'tie-break'.



Además, en la cita WTA también de categoría 1.000, la española Sara Sorribes debutó con una gran victoria sobre la estadounidense Bernarda Pera (6-2, 2-6, 7-5), remontando un 1-5 en el tercer set y salvando dos bolas de partido en un tremendo encuentro de casi tres horas que le cita ahora con la también yanqui Jennifer Brady.



La castellonense, que viene de ganar el título de Guadalajara y hacer semifinales en Monterrey, volvió a dejar claro su gran estado de forma y concentración. El primer set fue claro de Sorribes, pero Pera peleó el segundo para forzar el desempate. Ahí llegó mejor la americana y la española firmó una épica remontada para seguir luchando en Miami por otra semana grande en su carrera.



La española Aliona Bolsova no pudo con la china Qiang Wang, a pesar de una gran reacción en el segundo set (6-1, 2-6, 6-3). Bolsova tenía el billete a segunda ronda en su mano, 'break' arriba en el tercer set, pero del 1-3 la asiática remontó hasta el 6-3.