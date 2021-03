Robert Farah: "Estoy enfocado en ganar torneos"

En la imagen, el tenista colombiano, Robert Farah. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Miami, 25 mar (EFE).- El tenista colombiano Robert Farah, actualmente número uno en dobles en el ránking mundial, señaló este jueves que su foco no está en el puesto que ocupa en la clasificación sino en "jugar bien y ganar torneos".

Durante una rueda de prensa que ofreció junto a su compatriota Juan Sebastián Cabal previa al inicio de su participación en el Abierto de Miami, el colombiano señaló que "es lindo estar de número uno", pero que no piensa mucho en ello sino en su próximo encuentro.

Precisamente, Farah y Cabal iniciarán su andadura en las pistas del Miami Masters 1000 en un partido contra los serbios Nikola Cacic y Dusan Lajovic, quienes vienen "haciendo bien las cosas" y tienen buena pegada desde el fondo.

Cabal señaló que tras su participación en el Abierto de Dubai, donde salieron ganadores en dobles, llegan a la cita de Miami con "buenas sensaciones", enfocados en ganar "ronda tras ronda" y "con ambición de ganar el torneo".

El jugador agregó que el Abierto de Miami "en condiciones normales", y no con las limitaciones de público en las graderías que impone la pandemia de la covid-19, es "casi como jugar en casa" y por eso es un torneo que les gusta.

"No es nada fácil por ser un año pandémico", afirmó Cabal, quien agregó que por las restricciones de la covid-19 un miembro de su equipo, de nacionalidad surafricana, fue impedido de entrar a Dubai.

Por su parte, Farah señaló que la pandemia ha ocasionado muchos cambios dentro del circuito profesional de tenis, que pone a los jugadores como en "una burbuja", sin poder salir, y luego "esas horas en la cancha te van quemando un poco".

Interrogado sobre la poca cobertura que medios de su país hacen del tenis, Farah reconoció el protagonismo del fútbol y señaló que si la prensa publica más cosas de este deporte "quizás la gente se interese más".