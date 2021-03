Riesgo país de Argentina sube firme tras dichos de vicepresidenta, retoma máximo de dos semanas: operadores

BUENOS AIRES, 24 mar (Reuters) - El riesgo país de Argentina escalaba el jueves un 5,4% contra el cierre del martes, cuando en el medio la vicepresidente de la Nación dijo que el Gobierno no puede afrontar deudas porque no tiene fondos, cuando se negocia un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijeron operadores.

El referente financiero elaborado por el banco JP.Morgan escalaba 73 unidades en dos días, a 1.593 puntos básicos a las 13.55 hora local (1630 GMT), cuando el miércoles la plaza doméstica estuvo inactiva por un feriado nacional. El tope intradiario de 1.602 unidades fue un máximo en dos semanas.

Cristina Fernández recalcó en un acto público a 45 años del último golpe militar que "no podemos pagar la deuda porque no tenemos la plata (dinero) ", y solicitó algún gesto de Estados Unidos para solucionar el tema ante el FMI luego del amplio apoyo brindado a la gestión del expresidente Mauricio Macri.

"Con los plazos y las tasas que pretenden no solamente es inaceptable, es un problema (...) No estamos diciendo de no pagar", agregó, a la espera de voluntades compartidas para alcanzarse un acuerdo con el organismo multilateral.

El presidente argentino, Alberto Fernández, ratificó el miércoles su confianza en que el país saldrá de la recesión y podrá afrontar la deuda externa, en diálogos con el titular del Banco Mundial (BM), David Malpass.

"Mientras la plaza local no operó por el feriado, los bonos si lo hicieron en los mercados estadounidenses (...) Tras el discurso de Cristina (Fernández), los bonos se desplomaron y cerraron con caídas entre el 1,7% y 2,7% en el caso de los ley extranjera", afirmó la consultora Portfolio Personal Inversores.

La deuda extrabursátil de Argentina cedía un 0,8%, donde el 'Bonar 2030' perdía un 1%.

El FMI ratificó este jueves que Argentina busca un programa para repagar su deuda de unos 45.000 millones de dólares en un plazo de 10 años, aunque no hay posibilidades de hacerlo en un lapso mayor ni de reducir los costos del financiamiento.

"Lo que han indicado las autoridades argentinas es que preferirían una línea de fondo ampliada para respaldar sus planes, y los desembolsos realizados en el marco de la EFF (sigla en inglés del plan de facilidades extendidas)", dijo desde Washington el vocero del organismo, Gerry Rice, en su habitual conferencia semanal de prensa virtual.

Acotó que "si ese fuera el programa acordado, se amortizarán en un plazo de cuatro y medio a 10 años (en cuotas semestrales). Estos términos se aplican de manera uniforme a todos los países, no solo a Argentina".

Mientras tanto, los inversores miran el aumento regional de nuevos contagios de COVID-19, con el agravante de la escalada preocupante de casos en el vecinos Brasil, mientras la vacunación avanza a paso lento.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)