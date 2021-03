Portaltic.-Google prepara la función 'Memoria' de su Asistente para guardar y encontrar cualquier contenido

01/01/1970 Asistente de Google en el móvil POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 25 (Portaltic/EP)



Google trabaja en una nueva función llamada 'Memoria' para el Asistente de Google, con la que permite a los usuarios guardar cualquier contenido de forma sencilla, desde enlaces hasta imágenes y entradas, y después poder acceder a ello.



El código que hace referencia a esta nueva función ha aparecido oculto en la última versión de la aplicación del Asistente de Google, según ha advertido 9to5Google. En él, Google describe la función 'Memoria' como "una manera rápida y sencilla de encontrar todo en un lugar".



Entre las principales funciones de la característica, permite que los usuarios guarden cualquier contenido de la pantalla, incluyendo enlaces, pero también objetos del mundo real, como pósters o notas escritas a mano.



'Memoria' permite utilizar también el Asistente de Google para guardar pensamientos y recordatorios, así como acceder a todo el contenido que se haya almacenado, mediante búsquedas inteligentes y funciones de organización.



Entre la variedad de contenidos que pueden guardarse en 'Memoria', según ha advertido 9to5Google, se encuentran artículos, libros, contactos, eventos, vuelos, hoteles, imágenes, películas, música, notas, fotos, lugares, listas de reproducción, productos, recetas, recordatorios, restaurantes, capturas de pantalla, envíos, programas de televisión, videos y sitios web.



Los contenidos se guardan en 'Memoria' utilizando comandos de voz al Asistente, pero también es posible utilizar atajos en la pantalla de inicio.



Toda la información almacenada en la función se distribuye a través de un 'feed', organizado de forma cronológica inversa, pero destacando también recuerdos antiguos y elementos como notas de Keep, documentos de texto de Docs, presentaciones de Slides y hojas de cálculo de Sheets, entre otras.



Asimismo, los contenidos pueden encontrarse a través de una barra de búsqueda que destaca determinados contenidos como 'importantes' o con la etiqueta 'leer más tarde' si no son urgentes.



Según el contenido, Google mostrará también datos de contexto potencialmente relevantes, como el estado de un vuelo, la posibilidad de ver un tráiler o de comenzar una conversación por Google Chat.



Asimismo, los recordatorios actuales del Asistente de Google pasan a formar parte de la función 'Memoria', que permitirá programarlos puntualmente o de manera periódica.



Por el momento la función no se encuentra habilitada en la app del Asistente, y por el momento Google la está probando de manera interna solamente entre sus empleados, como ha informado 9to5Google.