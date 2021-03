Portaltic.-Facebook prueba una red social de exreclusos para ayudarles a reinsertarse

MADRID, 25 (Portaltic/EP)



Facebook ha comenzado a probar de manera interna una nueva aplicación, conocida como The Re-Entry App, que busca convertirse en una red social para exreclusos para ayudarles a su reinserción después de salir de la cárcel.



La compañía ha comenzado a mostrar notificaciones a algunos usuarios de Instagram en las que hace referencia a la nueva aplicación, en la que propone ayudar a "prepararse para la vida después de la prisión con el apoyo de la comunidad".



Por el momento The Re-Entry App se encuentra en sus fases iniciales, pero Facebook ha invitado a algunos usuarios a que prueben la versión previa de la app para proporcionar su opinión, como ha informado Bloomberg, que ha advertido la notificación de Instagram.



Facebook ha confirmado a Bloomberg que la compañía estadounidense actualmente "explora diferentes formas de ayudar a cerrar las brechas que enfrentan las personas en comunidades marginadas" a través de sus aplicaciones.



No obstante, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg ha asegurado que la aplicación "solamente se pensaba probar de manera interna" y ha eliminado la notificación tras mostrarse por error a usuarios externos durante un periodo breve de tiempo.