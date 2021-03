Paraguay registra récord de muertes en un día y 2.688 nuevos casos

AME2206. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 13/04/2020.- Transeúntes caminan con tapabocas este lunes, en Asunción (Paraguay). El ministro del Interior, Euclides Acevedo, y Federico González, ministro asesor, hablaron, este lunes en conferencia de prensa, sobre la continuidad de la cuarentena sanitaria, el uso obligatorio de tapabocas y sobre el ingreso de personas a albergues transitorios en la frontera de Paraguay con Brasil. EFE/ Nathalia Aguilar

Asunción, 24 mar (EFE).- El Ministerio de Salud de Paraguay informó este miércoles de la muerte de 51 personas por el coronavirus SARS-CoV-2 y la detección de 2.688 nuevos casos en el país, el mismo día en el que el titular de la cartera, Julio Borba, confirmó la presencia de la cepa brasileña del patógeno.

Además, 1.983 personas se encuentran hospitalizadas y 413 de ellas están en terapia intensiva, según el reporte diario del Ministerio de Salud.

Con los 51 fallecidos, el número de muertos por coronavirus en el país desde marzo de 2020 hasta la fecha se sitúa en 3.869.

El número total de contagios desde hace un año se elevó este miércoles a 200.823 casos, tras sumar los 2.688 positivos de las últimas 24 horas.

La cifra de recuperados alcanzó este miércoles los 164.401, con 1.522 personas más que han superado el coronavirus.

Borba anunció este miércoles a los medios, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, la presencia de la cepa brasileña en el país.

El ministro añadió que se trata de un contagio comunitario ya que el portador es un "joven que no salió del país y que se dedica a los quehaceres domésticos".

No obstante, las autoridades sanitarias darán más detalles al respecto este jueves.

Ante el incremento descontrolado de casos y la saturación del sistema sanitario, el Gobierno anunció este miércoles un endurecimiento de las medidas sanitarias durante la Semana Santa, desde este sábado, 27 de marzo, hasta el domingo 4 de abril.

Los ciudadanos solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para la provisión de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza entre las 5 y las 20 horas.

Solo podrán abrir los comercios esenciales, mientras que los no esenciales y los locales gastronómicos podrán operar las 24 horas pero con reparto a domicilio, sin atención presencial al público en los locales.