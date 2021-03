Papel higiénico, la próxima víctima de la crisis de contenedores

A shopper with toilet paper and groceries in Santiago, Chile.

(Bloomberg) -- El mundo realmente no necesita más dramas con el papel higiénico. Sin embargo, y desafortunadamente, el mayor productor de pulpa de madera, la materia prima de este producto, advierte que la crisis mundial en los contenedores marítimos podría derivar en problemas de suministro.

Suzano SA envía su pulpa principalmente en buques de carga conocidos como carga fraccionada. Con el aumento en la demanda de barcos que transportan contenedores de acero, la presión ha comenzando a extenderse y amenaza con retrasar los envíos de la compañía, dijo el director ejecutivo, Walter Schalka, en una entrevista.

Por supuesto, eso está sucediendo en un momento en que la demanda de papel higiénico residencial ha aumentado y los consumidores han comenzado a acumular existencias y a hacer compras de pánico. A Schalka le preocupa que los problemas de envío se conviertan en una bola de nieve y a partir de aquí solo empeoren. Las interrupciones significativas en el comercio de la pulpa podrían eventualmente afectar los suministros de papel higiénico si los productores no cuentan con inventarios suficientes.

Suzano, con sede en Sao Paulo, ya está preocupada por el riesgo de haber exportado en marzo menos de lo que esperaba la compañía , además de verse obligada a traspasar algunos envíos hasta abril, dijo Schalka.

Con el aumento de la competencia para los buques de carga, los buques de carga fraccionada atracan en las terminales de la empresa con menos frecuencia de lo habitual.

“Todos los jugadores sudamericanos que exportan a través de este tipo de carga se están enfrentado a este riesgo”, indicó.

Brasil es el principal proveedor mundial de pulpa y Suzano representa alrededor de un tercio de los suministros mundiales de pulpa de madera dura, el tipo que se utiliza para producir papel higiénico.

La interrupción del mercado de carga está causando estragos en el comercio mundial, especialmente en el caso de alimentos y productos agrícolas. El tráfico portuario se ha complicado, los costos de flete han aumentado y las entregas se han ralentizado.

La crisis de los contenedores, provocada por la gran demanda de China, se ha venido desarrollando por meses. Pero la advertencia de Suzano es una de las primeras señales importantes que muestran la propagación a otros mercados de envío. Si la contracción continúa aumentando los costos de flete, también aumenta el espectro de una inflación acelerada.

Nota Original:Toilet Paper Is Next Likely Victim of World’s Container Crisis

