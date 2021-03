Panamá, con 352.082 casos de covid y 6.065 muertes, avanza con su vacunación

Pfizer entregó otras 70.200 dosis de su vacuna, el séptimo lote desde el 20 de enero, cuando inmediatamente arrancó el proceso de inmunización que ha administrado 312.761 inoculaciones a grupos prioritarios, de acuerdo con las cifras oficiales. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Panamá, 24 mar (EFE).- Panamá, que acumula 352.082 casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 6.065 muertes por la covid-19, no ha detenido su proceso de inmunización y espera adquirir más vacunas para seguir aplicando la mayor cantidad posible de dosis, dijeron este miércoles las autoridades.

Panamá comenzó el pasado 20 de enero el programa nacional de vacunación contra la covid-19 y a la fecha ha aplicado a grupos prioritarios 320.079 dosis, todas de Pfizer, de momento el único proveedor y que ha suministrado un total de 421.060 porciones.

"De que la vacunación vaya lenta no es cierto. Si comparamos a Panamá con otros países está de tercero en el área en velocidad de vacunación, entonces no podemos decir que vamos lento", dijo este miércoles el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre.

El ministro empero reconoció "el ritmo de aplicación (de las vacunas) dependerá de factores como la producción de la empresa (farmacéutica), de cómo y cuándo se realicen las entregas" del fármaco.

El Gobierno panameño aspira a tener "la mayor cantidad de vacunas" para avanzar con el programa de inmunización, que consta de cuatro fases, las dos primeras en marcha, y que tiene el objetivo de vacunar al 84 % de los 4,2 millones de habitantes del país, según la información oficial.

Panamá ha contratado la compra de 3 millones de vacunas de Pfizer, 1.092.000 de AstraZeneca, 300.000 de Johnson y Johnson, y 1.112.410 del Mecanismo Covax.

Sucre dijo que se espera para el segundo trimestre de este año la llegada de vacunas a través del Mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También las contratadas bilateralmente con AstraZeneca, y además se sostienen conversaciones con empresas para la adquisición de los fármacos fabricados en China y Rusia, según informó el Minsa.

El Minsa ya ha dicho que a los recuperados de la enfermedad que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, un total de 340.974 personas a la fecha en Panamá, se les aplicará solo una dosis de vacuna, en atención a los estudios científicos que señalan que así la inmunización es más efectivas en estas personas.

Panamá agregó este miércoles 415 casos de la covid-19, tras la aplicación de 9.599 pruebas con una positividad de 4,3 %, además de 5 nuevas defunciones, para llegar a 352.082 contagios confirmados y 6.065 muertes por la enfermedad.

Hay 688 pacientes hospitalizados, 107 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 688 en sala general, mientras que 4.153 están aislados en sus casas y 202 en hoteles-hospital.

El país centroamericano tiene una letalidad por la covid-19 del 1,7 %, de las más bajas de la región latinoamericana. EFE

