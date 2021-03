OMS: África necesita con urgencia más vacunas anticovid al caer el suministro

EFE/EPA/Daniel Irungu/Archivo

Nairobi, 25 mar (EFE).- África necesita "urgentemente" más vacunas contra la covid-19, pues los suministros empiezan a disminuir y los lotes iniciales están casi agotados en algunos países, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta la fecha, según la OMS, el continente ha administrado 7,7 millones de dosis, principalmente a grupos de población de alto riesgo, una cifra bajísima si se toma en cuenta que África cuenta con unos 1.300 millones de habitantes.

Cuarenta y cuatro países africanos han recibido vacunas a través del mecanismo COVAX o mediante donaciones y acuerdos bilaterales, y 32 de ellos han iniciado la vacunación.

COVAX -iniciativa impulsada por la agencia de la ONU, entre otros, para asegurar un acceso equitativo al fármaco- ha suministrado casi 16 millones de dosis a 28 países africanos desde que empezó las entregas en el continente el 24 de febrero.

Los países han logrado un "progreso significativo" para llegar a las poblaciones de alto riesgo a las que se dirigieron en la fase inicial del despliegue, incluidos los trabajadores sanitarios, las personas mayores y los pacientes de afecciones como la diabetes, que las hacen particularmente vulnerables, dijo la OMS en un comunicado.

Aunque COVAX ha permitido a muchos países africanos poner vacunas, una parte importante de la población que era objetivo al inicio de la vacunación podría permanecer sin inocular durante los próximos meses por limitaciones de la cadena de suministro global.

De hecho, las vacunas aún no han llegado a una decena de países de África, que tiene 54 Estados soberanos.

EL "DOLOROSO VIAJE" DE ACABAR CON LA PANDEMIA

"Una desaceleración en el suministro de vacunas podría prolongar el doloroso viaje para poner fin a esta pandemia para millones de personas en África", afirmó hoy la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, en una rueda de prensa virtual.

"Si bien algunos países de ingresos altos están tratando de vacunar a toda su población, muchos en África están luchando para cubrir lo suficiente incluso a sus grupos de alto riesgo. La adquisición de vacunas contra la covid-19 no debe ser una competencia. El acceso justo beneficiará a todos", aseveró Moeti.

La mayoría de los países africanos participan activamente en COVAX, que tiene como objetivo entregar suficientes dosis de vacunas para inmunizar al menos al 20 % de la población de África en 2021.

Sin embargo, la demanda de la vacuna está ejerciendo una enorme presión sobre el sistema de fabricación mundial, que tiene una capacidad anual de 3.000 a 5.000 millones de dosis.

Según la OMS, "es posible que se necesiten hasta 14.000 millones de vacunas" en todo el mundo, por lo que hace falta "una mayor colaboración mundial en los problemas de la cadena de suministro".

La tendencia bajista de la pandemia en África observada desde principios de enero se ha ralentizado en las últimas cinco semanas.

Si bien la mayoría de los países del continente han visto aplanarse su curva epidemiológica, once naciones, incluidos Benín, Botsuana, Camerún, Yibuti, Etiopía y Kenia, han registrado una tendencia creciente a la infección en las últimas semanas.

"Es probable que el aumento de casos esté relacionado con eventos de gran propagación, como reuniones masivas, así como una relajación de la población en la observación de las medidas de salud pública", explicó la OMS.

Durante las últimas cuatro semanas, las muertes en África se han reducido en un 45 % en comparación con el mismo periodo anterior, pero la tasa de letalidad por muertes acumuladas alcanza el 2,7 %, que sigue siendo más alta que la tasa global del 2,2 %.

Hasta ahora, el continente africano acumula poco más de 4,1 millones de casos de covid-19 y algo más de 110.000 muertes, según los últimos datos publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC).