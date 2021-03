25/03/2021 MBFWMadrid presenta el calendario oficial de su 73ª edición. La Semana de la Moda de Madrid se desarrollará del 8 al 11 de abril en IFEMA y mostrará nuevamente un formato híbrido en el que no faltarán importantes diseñadores de nuestro país MADRID, 25 (CHANCE) La Mercedes Benz Fashion Week Madrid inicia la cuenta atrás para la celebración de su 73ª edición, marcada nuevamente por la crisis sanitaria, que obligará a la hibridación de sus contenidos una vez más. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA MBFWMADRID



La cita con el mayor encuentro de la moda española se llevará a cabo del 8 al 11 de abril en el pabellón 14.1 de IFEMA. Una edición que se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad y con un aforo restringido del 24% de su capacidad, como ya sucedió en su edición de septiembre de 2020, siendo este un hito importante al convertirse MBFWMadrid en la primera pasarela internacional presencial en 2021.



Calendario oficial



En total 22 creadores presentarán sus colecciones la Semana de la Moda de Madrid. El calendario oficial de esta próxima cita de la moda española, lo conforman 14 diseñadores consagrados, cuyos desfiles y presentaciones se desarrollarán durante los días 8, 9 y 10 de abril. La jornada del día 11 estará nuevamente dedicada a los jóvenes creadores que protagonizarán una convocatoria especial del programa Allianz EGO, con 8 desfiles.



La dinámica de las presentaciones del calendario de esta edición basará su desarrollo en un formato híbrido en el que se alternarán los desfiles sobre pasarela con formatos innovadores como performances y fashion films, además de proyecciones audiovisuales de las colecciones y desfiles OFF.



Jueves 8 de abril



La primera jornada acogerá la presentación de colecciones en distintos formatos, con singulares y cuidadas puestas en escena. Andrés Sardá y Maya Hansen presentarán sus colecciones combinando la parte presencial sobre el escenario de la pasarela, en formato performance, con la proyección de sus fashion films. Por su parte, las firmas Pablo Erroz y Otrura participarán por primera vez en MBFWMadrid, mostrando sus colecciones en desfile presencial, apoyadas con elementos audiovisuales. Fernando Claro hará presentación en formato performático con cinco modelos.



Viernes 9 de abril



Así mismo, el segundo día de la 73ª edición de MBFWMadrid será una jornada con los desfiles presenciales como único formato, acompañados de proyecciones audiovisuales. Ágatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Maite by Lola Casademunt y Brain&Beast serán los cinco nombres propios encargados de exhibir sus colecciones sobre la pasarela ante el público asistente, además de poder seguirse en streaming, a través de la web oficial de la pasarela.



Sábado 10 de abril



La última jornada dedicada a los diseñadores consagrados también será una cita completa de desfiles. Angel Schlesser será quien abra el calendario del sábado, seguido por Isabel Sanchís (diseñadora que repite después de su debut en la edición de septiembre de 2020), Ulisés Mérida y Maison Mesa, quien cerrará la jornada del sábado y el programa de desfiles presenciales de los creadores consagrados.



Este mismo día tras del último desfile, se realizará la entrega del Premio L'Oréal Paris a la Mejor Colección de un diseñador y el Premio L'Oréal Paris a la Mejor Modelo. Galardones con los que la marca reconoce el trabajo que hay detrás de cada prenda y de cada look, además del talento de todos los equipos. Además, la marca de peluquería oficial de MBFWMadrid, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la creación del mítico eslogan "Porque nosotras lo valemos", llevará a cabo el mismo sábado una acción muy especial en colaboración con el ganador del Premio L'Oréal Paris a Mejor Colección del pasado septiembre, Angel Schlesser.



Domingo 11 de abril



El diseño de los jóvenes creadores dará contenido al Programa EGO, que reunirá las colecciones diseñadas por los nombres más destacados de la nueva cantera de la moda española, en el marco del programa Allianz EGO.



En esta nueva cita, el certamen continúa con su apuesta por la moda ética y sostenible, rasgo muy valorado a la hora de seleccionar a los candidatos del programa Allianz EGO.



La jornada dará comienzo con el desfile doble de Guillermo Décimo y Corsicana, para después continuar con los desfiles también dobles de Rubearth y Reparto Studio, y Sergio Villasante y Velásquez. Pondrán el broche al programa Allianz EGO las colecciones de Georgiela Studio y Montenegro.



Al cierre de esta jornada, Mercedes-Benz entregará su premio Mercedes-Benz Fashion Talent. Son ya diecisiete ediciones en las que Mercedes-Benz Fashion Talent premia el talento y la creatividad de los jóvenes diseñadores españoles. El premio consistirá en una dotación económica de 3.000€.