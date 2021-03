Lola, de 'La isla de las tentaciones', nueva concursante de 'Supervivientes'

11/03/2021 LOLA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LIDLT'



MADRID, 25 (CHANCE)



¡Tenemos nueva concursante confirmada en la próxima edición de 'Supervivientes'! Un nombre que dará mucho qué hablar y que promete convertirse en una de las grandes protagonistas del reality. Lola, de 'La isla de las tentaciones' se lanza de cabeza a una aventura y, después de dejarse 'tentar' en República Dominicana y romper su relación de casi cuatro años con Diego, salta a Honduras para luchar por convertirse en la mejor 'superviviente'.



Coincidiendo con el fin del famoso reality de infidelidades y durante el último programa de 'Mujeres, hombres y viceversa' se ha anunciado el nombre de Lola como nueva 'superviviente'. Un perfil polémico, enamoradizo e ingenuo que nos puede regalar muy buenos momentos en su aventura en Honduras, puesto que no dudamos que irá dispuesta a todo.



El nombre de Marta de Lola se une a los ya confirmados de Antonio Canales, Alexia Rivas, Sylvia Pantoja, Olga Moreno, Tom Brusse, Melyssa Pinto, Omar Sánchez, Lara Sajen, Marta López y Carlos Alba. Un casting espectacular que promete regalarnos una de las ediciones más 'locas' de la edición y del que todavía quedan por desvelarse varios nombres que iremos conociendo poco a poco.



Convertida en una de las grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones' por su apasionado affaire amoroso con Carlos después de gritar a los cuatro vientos su amor por Diego en la hoguera de confrontación, de haber tonteado con Simone para acabar 'como el cristo de la aurora' y de desatar fuertes críticas entre sus compañeras de concurso por su afán de protagonismo y sus incoherencias, Lola finalizaba la aventura soltera tras romper su relación con Diego.



Eso sí, no tardaba mucho en recomponer su corazón porque recientemente desvelaba, a través de su cuenta de Instagram, que estaba enamorada de nuevo de Ivan Rubio, un conocido tiktoker con el que lleva 6 meses de relación y del que no duda en confesarse totalmente enamorada. ¿Resistirá su nueva relación su aventura hondureña? ¡Pronto lo veremos, pero estamos deseando que Lola conozca a Tom Brusse y ver a dos de los concursantes de 'LIDLT' juntos en 'Supervivientes'!