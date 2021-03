Legisladores piden al fiscal de EE.UU. una investigación sobre "falsos candidatos"

La congresista Debbie Wasserman Schultz. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Miami, 25 mar (EFE).- Un grupo de once congresistas demócratas por Florida pidieron este jueves al Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, que investigue casos de "candidatos falsos" que aspiraban al Senado de este estado, entre ellos uno vinculado a un exsenador que fue arrestado en Miami.

La misiva, encabezada por la congresista Debbie Wasserman Schultz, alude a varios reportes periodísticos sobre al menos tres contiendas electorales afectadas por "candidatos falsos implantados por agentes políticos y financiados por grupos de dinero oscuro para influir en el resultado electoral".

"Una nube de corrupción se cierne sobre el ciclo electoral de Florida 2020, que hasta ahora solo ha recibido una investigación formal limitada", empieza la carta, firmada entre otros por los congresistas Darren Soto, Charlie Crist y Ted Deutch,.

La carta resalta la contienda por el distrito electoral 37 para la Cámara Alta estatal, que motivó el arresto la semana pasada del exsenador republicano Frank Artiles, por presuntamente haber financiado a un "candidato falso" para confundir a los votantes en las elecciones de noviembre de 2020.

Artiles afronta varios cargos y de acuerdo a la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, el exlegislador ayudó a colocar a Alex Rodríguez como candidato por el Senado estatal para derrotar al titular demócrata, José Javier Rodríguez, y le ofreció unos 45.000 para postular a la curul.

El fin era confundir a los votantes pues Alex Rodríguez tiene el mismo apellido del hoy exsenador José Javier Rodríguez, quien perdió el distrito 37 en la pasadas elecciones por solo 32 votos de diferencia con la republicana Ilena García.

Alex Rodríguez, que no hizo campaña ni tenía aspiraciones políticas reales, obtuvo 6.000 votos con esa estratagema ideada presuntamente por Artiles.

"Desafortunadamente, parece que no se ha lanzado una investigación más amplia más allá de esta contienda", agrega el texto, que destaca que en estos casos se pueden "haber violado estatutos federales al cometer estos fraudes, ejecutados de manera similar, contra cientos de miles de votantes de Florida".

"Hay preguntas importantes sin respuesta con respecto a la fuente original del dinero para financiar este esquema y si la entidad que proporcionó los fondos violó las leyes federales de financiamiento de campañas", resalta la carta.

"A diferencia de los reclamos peligrosos e infundados de fraude electoral que afectaron las elecciones de 2020, en este caso, existe evidencia de que se cometió una conspiración de fraude multiestatal contra los votantes de Florida", concluye el texto.

Los otros firmantes de la misiva son Kathy Castor, Val Demings, Lois Frankel, Alcee L. Hastings, Al Lawson, Stephanie Murphy y Frederica Wilson.