Le preguntamos a una abatida Rocío Flores por el trailer del siguiente capítulo de la docuserie de su madre

01/01/1970 Rocío Flores tras el juicio, en Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Este miércoles el programa 'Salvame' emitía un avance de lo que podremos ver en el segundo capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En él, destrozada, desvela los insultos que Antonio David Flores le dirigía, presuntamente, cuando estaba embarazada de su segundo hijo, David.



Un impactante testimonio que vuelve a sembrar la duda sobre el malagueño, al señalarlo como el gran responsable con su comprtamiento con la que era su mujer durante su embarazo de que su hijo naciese con graves problemas de salud. Quienes han podido ver el segundo capítulo apuntan a que la imagen de Antonio David quedará (todavía) más dañada tras las nuevas revelaciones de una destrozada Rocío Carrasco que ha desvelado con todo tipo de detalles los episodios más oscuros de su matrimonio.



Muy afectada, y con la tristeza escrita en la cara, Rocío Flores se ha acercado esta mañana a la tienda de ropa que Olga Moreno posee en Málaga, intentando seguir con su vida a pesar de las nuevas y dramáticas confesiones de su madre.



Completamente abatida, y casi sin fuerzas ni para hablar, Rocío sigue firme en su postura y confiesa que "no tengo nada que decir" ante el trailer del siguiente capítulo de la serie documental de su madre. Aunque no confirma si lo ha podido ver, todo parece indicar que sí por su cara de preocupación.



Sin embargo, aguantando estoicamente la presión mediática, la joven no hace ningún tipo de declaración ni tampoco desvela si ha podido hablar con su padre después de las durísimas acusaciones que Rocío Carrasco hará el próximo domingo.