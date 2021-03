Las 5 fotos imperdibles de Yoss Hoffman que están revolucionando Instagram

Yoss Hoffman (@justyoss)revolucionó las redesvarias publicaciones en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 1.047.125 de interacciones entre sus aficionados.

Hoy es el día de la mujer y como mujer he sido atacada y difamada por mujeres que “dicen” luchar por nuestros derechos, eso no es luchar, las mujeres chingonas nos apoyamos no por ser mujeres sino por ser buenas personas, hoy mi lucha es contra el mundo, contra las mentiras, las calumnias, las personas deplorables que han despotricado cosas absurdas y ridículas de mi. Me quisieron tumbar pero lo único que se va a tumbar son sus mentiras. Al que obra mal se le pudre el tamal 🫔 voy CON TODO y quiero agradecer infinitamente su apoyo y les aplaudo también por no dejarse manipular, la gente oportunista y ventajosa no tiene cabida en mi mundo. Los amo, sigan compartiendo mi video, link en mi historia. 📸 @rubendazzel

Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Mejor conocida como YosStop, es una famosa YouTuber mexicana que comenzó su carrera en las redes sociales en 2010 a través de Twitter.

Luego continuó subiendo contenido en Facebook y finalmente en YouTube el 5 de marzo de 2011, cuando tenía 19 años y todavía estaba estudiando su carrera universitaria; lo hizo para utilizar la plataforma como una forma de realizar sus propios proyectos. En sus canales de YouTube, YosStoP y JuStYosS publica videos de contenido variado como escenas cómicas, vlogs, series, parodias y colaboraciones con otros YouTubers.

Yoss participó como actriz en TV Azteca, TVC y Canal 11, así como para Televisa en La Rosa de Guadalupe. En los últimos años fue conductora de algunos programas del canal Telehit y realizo una cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.