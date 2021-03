Las 5 fotos imperdibles de Gabriela Spanic que están revolucionando Instagram

Gabriela Spanic (@gabyspanictv)publicó en las últimas horas varias imágenes que causaron gran furor en redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 112.963 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes son:



Gracias Dios por todas tus bendiciones! Cada día qué pasa me convenzo, que las recompensas vienen del cielo!a veces no entendemos muchas cosas, pero tengan por seguro mis ángeles que nuestro Rey de Reyes, pone todo en su santo lugar! Los amo a tiempo y nunca pierdan la fe! Totalllllll



Hola Mis Ángeles! Feliz Día, Feliz Tarde, Feliz Noche, total! Feliz Semana! No Temas, No te Aflijas, No Peles, Se tu Misma! No guardes rencores! Olvida la gente que no te valora! Valórate tu Mujer y hazte a respetar, Ámate, quiérete! No vivas complaciendo al mundo porque está lleno de ingratitud y de Amnesia, agradece a Dios por las buenas personas que pone a tu lado! Recuerden que es más fácil complacerlo a él, que al mundo! Los amo a tiempo! Foto:andy_mogollon

Gabriela Helena Spanic Utrera (Ortiz; 10 de diciembre de 1973), conocida simplemente como Gabriela Spanic, participó en Miss Venezuela en 1992, representando a su estado natal, Guárico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara, donde interpretó a Linda Prado.

En 1994, consiguió su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual dura dos años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas del país. En 1997 interpretó a Amaranta en Todo por tu amor, siendo este su último trabajo realizado en Venezuela.

En 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional. En 2001 protagonizó La Intrusa que, por segunda vez, interpreta un doble papel, junto con Arturo Peniche. Luego de varios años en Televisa, en 2002 firmó contrato con Telemundo donde protagonizó tres telenovelas, La venganza (2002-2003), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006).

Hacia el final de 2004, realizó una Participación Especial en Numai Iubirea, por invitación de la emisora ​​rumana Acasa TV cuando hacia giras de su disco por el país. En 2010 participó en Soy tu dueña, interpretando a Ivana Dorantes, dónde hizo de villana. En 2011, trabaja para TV Azteca​ donde ha protagonizado Emperatriz y La otra cara del alma.

En 2013, debutó como conductora en el Programa Te Quiero México..Te Quiero Limpio, trayendo la cultura mexicana en este proyecto los sábados por la señal de Tv Azteca. En 2014, realizó una participación especial en la telenovela Siempre tuya Acapulco donde interpretó a Fernanda Montenegro "La fiscal de hierro". En 2015, debutó en La Pista de Danza con el Programa Baila si Puedes, lo cual abandonó en la 3ra Presentación justificando que hubo sabotaje y favorecimiento, resultando en su demicion de Tv Azteca.

Entre 2016 y 2018 protagonizó y debutó en la obra de teatro Un Picasso al lado deI actor mexicano Ignacio López Tarso. Entre 2018 y 2019 fue parte del elenco de la obra de teatro Divinas y en el 2020 debutó en Hungría como participante del show de baile Dancing with the Stars, producido por la cadena húngara TV215​, convirtiéndose en la primera figura latina en formar parte del programa.