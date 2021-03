La variante brasileña de covid circula por varios departamentos de Paraguay

Una enfermera toma una prueba hisopada de coronavirus en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 25 mar (EFE).- El Ministerio de Salud de Paraguay confirmó este jueves la circulación de la variante brasileña de coronavirus P1 de Manaos en varios departamentos del país y estimó que no se descarta la presencia de otras mutaciones, a la espera de conocer el resultado de sus respectivas secuenciaciones del genoma.

El ministro de Salud, Julio Borba, ya avanzó la tarde del miércoles la detección de la variante P1, pero todavía faltaba recibir la confirmación del laboratorio brasileño, como explicaron las autoridades sanitarias en la conferencia de prensa de este jueves.

La viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Lidia Sosa, comentó que desde finales de 2020 Paraguay envía informes a Brasil para la secuenciación de genomas y la variante se detectó en las pruebas de comienzos de 2021.

"En los primeros días de marzo, hemos remitido a Brasil muestras correspondientes de pacientes de los meses de enero y febrero. En la fecha de ayer (miércoles) nos llegaron esos resultados donde hay evidencia de que en el país hay circulación de la variante P1", señaló Sosa.

La viceministra también adelantó que existe "alta probabilidad" de que ya circulen por el país otras variantes de preocupación.

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, agregó que esta variante brasileña podría estar circulando de forma mayoritaria en el país y alertó de que puede duplicar o incluso triplicar el ritmo de contagios.

No obstante, aclaró que desde su departamento las medidas de prevención "son las mismas", al margen de la variante que circule por el país.

Por eso, Sequera insistió a los ciudadanos en que mantengan los cuidados, eviten las aglomeraciones, usen mascarillas, laven frecuentemente las manos y guarden la distancia de seguridad en los espacios públicos.

Ante el aumento del ritmo de contagios y la saturación del sistema sanitario, el Gobierno paraguayo anunció el miércoles una vuelta a la cuarentena estricta durante la Semana Santa, desde el sábado 27 de marzo hasta el domingo 4 de abril.

Los ciudadanos deberán permanecer en sus casas y solo podrán realizar desplazamientos indispensables entre las 5 y las 20 horas.

Los comercios esenciales y farmacias permanecerán abiertos, mientras que los no esenciales y los locales de hostelería podrán operar las 24 horas, aunque solo con reparto.

Paraguay acumula desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en el país, 200.823 casos contagios, con 3.869 fallecidos y 164.401 recuperados.