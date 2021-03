La variante brasileña causa el 39,7 % de los nuevos casos de covid-19 en Lima

De acuerdo al último reporte del ministerio de Salud, el número de contagios en Perú en las últimas 24 horas fue de 4.978 casos y 135 fallecidos, los cuales se sumaron a un total de 1.481.259 casos confirmados y 50.474 decesos, respectivamente. EFE/Luis Angel Gonzales/Archivo

Lima, 24 mar (EFE).- La variante brasileña de la covid-19 es la causante del 39,7 % de los nuevos casos detectados en Lima, después de haber ingresado por la cuenca del río Amazonas desde Brasil, afirmó este miércoles el ministro peruano de Salud, Oscar Ugarte.

"La principal variante que es causante del covid en Lima en 39,7 % es la variante brasilera, es importante conocerlo, sabíamos que había llegado (al país), se había identificado en Loreto y Huánuco, y había un caso en Lima hace unas semanas", explicó el titular de Salud en rueda de prensa.

El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Salud encontró también que en los distritos del este de Lima la variante brasileña se eleva a 63,2 %.

La presencia de esta variante "demuestra la rapidez con que se ha propagado la enfermedad, aunque no la certeza de que tenga mayor gravedad", agregó Ugarte.

El ministro dijo que los distritos al este de Lima, entre los cuales están Ate y Lurigancho-Chosica, son la ruta de entrada del oriente del país hacia la capital de Perú.

DESDE MANAOS A LA SELVA PERUANA

Ugarte precisó que la variante de Manaos (Brasil) ha ingresado a Perú por la cuenca del Amazonas, razón por la cual los primeros casos se detectaron, hace varias semanas, en Loreto, limítrofe con Brasil, y otras regiones selváticas como Huánuco y Ucayali.

"El INS está ampliando la investigación a nivel nacional para saber lo que está sucediendo en todas las regiones, e impedir que esto se propague y tener un mejor control", indicó Ugarte.

El ministro afirmó que hay un "ligero decrecimiento" de los nuevos casos en el país, en plena segunda ola de contagios, aunque esta situación no es motivo para "bajar la guardia", sino para redoblar los cuidados, teniendo en consideración que se acercan los festivos de Semana Santa y los comicios generales del 11 de abril.

De acuerdo al último reporte del ministerio de Salud, el número de contagios en Perú en las últimas 24 horas fue de 4.978 casos y 135 fallecidos, los cuales se sumaron a un total de 1.481.259 casos confirmados y 50.474 decesos, respectivamente.

El número de hospitalizados se elevó a 15.248, con 283 en las últimas horas, y 2.251 en Unidades de Cuidados Intensivos, ocho más que en la víspera.

PROVINCIAS REDUCEN RIESGO DE CONTAGIOS

En la misma rueda de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó que la curva de fallecidos y enfermos muestra un ligero descenso, muy limitado, aunque "no de la magnitud que todos quisiéramos".

Por tal motivo, Bermúdez indicó que se ha reducido el número de provincias que están en nivel extremo de riesgo de contagios, a 19, y que entre las provincias que han salido de ese peligro está el Callao, vecino a Lima.

Otras 14 provincias están en nivel alto y 163 en nivel muy alto, donde las restricciones de movilidad y actividad comercial son más flexibles que en el nivel extremo.

Con respecto al proceso de vacunación en el país, Ugarte informó que con el lote de 50.000 vacunas de Pfizer que llega la próxima semana se va aplicar la segunda dosis a los adultos mayores de 80 años y personal de las fuerzas armadas y policiales.

"En abril llegan otras 200.000 dosis de Pfizer para aplicar la segunda dosis a los que están siendo vacunados estos días", agregó.

CONTRATOS POR 48 MILLONES DE VACUNAS

En tanto, Bermúdez manifestó que "tenemos contratadas 48 millones de dosis de vacunas, que van a llegar a lo largo del 2021. Tenemos vacunas para toda la población mayor de 18 años".

Sin embargo, aseguró que el gobierno sigue coordinando con otros laboratorios para lograr la inoculación de toda la población porque, según dijo, "probablemente vamos a necesitar vacunarnos anualmente (dado que) es una vacuna de emergencia".

Sobre un nuevo lote de vacunas del laboratorio chino Sinopharm, Bermúdez dijo que están completando la documentación porque se necesita un certificado que autorice el ingreso por un periodo más prolongado de tiempo, después de recibir un primer envío de un millón de dosis.

Respecto a la denuncia de una vacunación irregular de 66 personas en la región Loreto, entre las que hay alcaldes y exalcaldes, el ministro de Salud informó que ha autorizado al procurador a iniciar las acciones penales que corresponden por lo sucedido.

Además, se ha tomado la decisión de acentuar la supervisión de la vacunación para evitar que pueda suceder una situación similar en otro lugar, remarcó Ugarte.