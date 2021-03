La firma nipona dueña del buque varado en el Canal de Suez colabora para sacarlo

EFE/EPA/Media Suez Canal Head Office

Tokio, 25 mar (EFE).- La firma nipona Shoei Kisen, dueña del buque con bandera panameña que se está bloqueando, atascado, el Canal de Suez, dijo hoy que trabaja con las autoridades locales para resolver la situación, "extremadamente difícil", en el paso marítimo.

En un comunicado publicado este jueves, la empresa japonesa de transporte marítimo confirmó que es la propietaria del buque Ever Given, operado por la compañía taiwanesa Evergreen, que quedó detenido por avería el pasado martes en el Canal de Suez bloqueando el paso de decenas de barcos por esa vía.

"Estamos intentando resolver la incidencia con las autoridades locales y con la empresa (gestora de la mercancía) Bernhard Schulte Ship Management", señaló Shosei Kisen en un comunicado, en el que la firma nipona también valoró como la situación como "extremadamente difícil".

"Seguiremos haciendo todos los esfuerzos para solucionar la situación", añadió esta empresa japonesa de arrendamiento de navíos, que también señaló que no hay ningún herido entre los tripulantes del barco ni se ha producido por el momento ningún daño en su cubierta que haga temer una fuga de combustible.

La nave "se ladeó en el kilómetro 151 del canal mientras lo cruzaba desde el sur procedente de China camino a Rotterdam", indicó en un comunicado en la víspera el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, que trabaja para desatascar la embarcación, que mantiene la vía marítima bloqueada desde el pasado martes.

La autoridad del paso marítimo explicó que el accidente se produjo "por la falta de visibilidad debido a las malas condiciones meteorológicas".

Construido en septiembre de 2018, el Ever Given tiene cerca de 400 metros de eslora, 59 de manga, desplaza 224.000 toneladas y lleva una tripulación de 25 personas, todos de nacionalidad india, según detalló Shosei Kisen.