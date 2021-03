Konnect y Starlink: Internet rápido desde el espacio

ARCHIVO - Dos de los satélites de Starlink que proveen conexión a Internet sobre la superficie terrestre, fotografiados con una exposición de 15 segundos, forman una franja de luz en el cielo nocturno. Foto: Patrick Pleul/dpa

Internet por satélite existe desde hace muchos años, pero hasta ahora, con velocidades que no han superado los 50 megabits por segundo (Mbps). La empresa de telecomunicaciones francesa Eutelsat y la estadounidense Starlink, esta última perteneciente a la compañía aeroespacial SpaceX, de Elon Musk, presidente de Tesla, son dos nuevos proveedores de Internet que ofrecen conexiones más rápidas desde el espacio. Ambos prometen velocidades de a partir de 100 megabits por segundo (MBit/s), pero con dos conceptos completamente diferentes. Para el nuevo satélite Eutelsat Konnect ya se pueden reservar tarifas en numerosos países de África y Europa. Los paquetes ofrecen velocidades de 30, 50 y 100 megabits por segundo (MBits), con una velocidad de subida de hasta 5 MBits en todas las modalidades. Los costes adicionales al contratar la tarifa incluyen un monto por activación e instalación de la antena parabólica (de 74 o 90 centímetros de diámetro) y el módem casero. Los dispositivos se suministran libres de cargo. Una de las desventajas de Konnect y de casi todos los demás proveedores de Internet por satélite existentes es el retardo (latencia) de las señales, que no puede eliminarse debido a la enorme distancia: los satélites orbitan a una altura de casi 36.000 kilómetros. En la jerga técnica, también se denominan satélites geoestacionarios. La propia Eutelsat desaconseja el uso de Konnect para servicios que requieran una respuesta de conexión muy rápida, como muchos juegos en línea, y señala que las páginas de alta seguridad y también las conexiones VPN (redes privadas virtuales) pueden ser de difícil acceso. El volumen de datos es ilimitado para todas las tarifas. Sin embargo, en función de la carga del satélite, Eutelsat se reserva el derecho de bajar las velocidades especificadas en las hojas de información del producto. Sin embargo, esta reducción solo se aplica si, dependiendo de la tarifa, se ha superado un volumen de datos de 20, 60 o 120 gigabytes (GB). Por cierto, los datos transferidos no se contabilizan entre la 1:00 y las 6:00 horas. En el caso de Starlink, probablemente pasará algún tiempo antes de que se pueda comenzar a reservar tarifas. Los interesados ya pueden introducir su dirección en la página del proyecto y luego averiguar cuándo estará disponible el servicio en su región. Las fechas previstas van desde mediados o finales de 2021 hasta 2022. Por supuesto, el servicio tampoco es gratuito, pero Starlink ofrece anchos de banda de entre 50 y 150 MBit/s en la fase beta. Los dispositivos y los gastos de envío de los mismos corren a cargo del cliente. La instalación de la antena con el trípode incluido es relativamente fácil y no requiere los servicios de un instalador profesional; la alineación de la misma se realiza con ayuda de una aplicación para el móvil. Una de las ventajas de los satélites Starlink es su órbita cercana a la Tierra, a menos de 600 kilómetros de altura. Esto se traduce en latencias que Starlink especifica en la prueba beta con valores de 20 a 40 milisegundos (ms). La empresa destaca que la conexión a Internet con estas latencias también es adecuada para los juegos en línea y las videollamadas. Según la Agencia Federal de Redes de Alemania, ya hay unos 800 pequeños satélites Starlink en la órbita terrestre baja, a los que seguirán más de 3.600 para poder ofrecer conexiones a Internet en todo el mundo. A modo de comparación: si Internet llega a través de fibra óptica, DSL, cable o datos móviles 4G (LTE), la latencia suele ser de entre 5 y 50 ms. Se dice incluso que el móvil 5G ofrecerá latencias inferiores a 5 ms. En cambio, las conexiones bidireccionales de Internet a través de un satélite geoestacionario pueden llegar a tener latencias de 500 ms o más. Esto se aplica no solo a Konnect, sino también a otros satélites de Eutelsat, así como de compañías como Viasat y Astra, que ya ofrecen servicios de Internet como Astra Connect o Eurobroadband. dpa