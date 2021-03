Japón y Argentina miden sus fuerzas para los JJOO de Tokio en un doble choque

JJPANA735. BUCARAMANGA (COLOMBIA), 06/02/2020.- El entrenador de Argentina Fernando Batista dirige este jueves en un partido del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub23 entre Argentina y Colombia en el estadio Alfonso López en Bucaramanga (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Tokio, 25 mar (EFE).- Las selecciones sub-23 de Japón y Argentina medirán sus fuerzas en dos encuentros amistosos que se celebrarán este viernes en Tokio y el próximo lunes en Kita Kyushu, y que les servirán de probatura de cara a los próximos Juegos Olímpicos.

Los "samuráis azules", clasificados como anfitriones para la cita olímpica cuyo inicio está previsto dentro de cuatro meses, recibirán ante su público a la albiceleste, que a su vez obtuvo su pase para los Juegos como campeona del torneo preolímpico de la Conmebol y que está entre las favoritas para llevarse el oro en Tokio.

"Uno siempre apunta a ese objetivo, para eso nos venimos preparando y pasando etapas", dijo el seleccionador argentino, Fernando Batista, en una rueda de prensa telemática ofrecida este jueves desde Tokio.

Batista señaló que los dos partidos le permitirán "ver cómo está el equipo en lo futbolístico" y hacer pruebas de cara a los Juegos "con jugadores que no pudieron estar en el clasificatorio".

El técnico ha tenido dificultades para elaborar su convocatoria "debido las complicaciones en algunos países por la pandemia", lo que le impidió traerse a jugadores como Lisandro (Ajax de Ámsterdam) y Balerdi (Olympique de Marsella), según explicó.

El seleccionador sí podrá contar con hombres que han sido habituales en el preolímpico como los delanteros Urzi (Banfield) y Adolfo Gaich (Benevento Calcio) o los defensas Hernán De La Fuente (Vélez Sarsfield) y Nehuén Pérez (Granada).

Junto a ellos podrían tener una nueva oportunidad en la albiceleste Ascacíbar (Hertha Berlín) o Fernando Valenzuela (Famalicão) para conformar un once con el que el seleccionador aspira a mantener su estilo de juego basado "en la posesión y en ser protagonistas".

En cuanto a su rival, Batista espera a una selección "difícil" y "de mucha importancia", en la que destacó entre otros jugadores al atacante Takefusa Kubo, actualmente cedido en el Getafe por el Real Madrid.

Los "samuráis azules" contarán con otros jugadores destacados como Ryotaro Meshino (Rio Ave), Yuta Nakayama (PEC Zwolle) o Kaoru Mitoma (Kawasaki Frontale), entre los más prometedores de una selección a la que tampoco han podido incorporarse otros futbolistas que juegan en el extranjero debido a la pandemia.

"He llamado a los jugadores en base a su rendimiento reciente y para ver cuáles son sus condiciones reales. Me da la impresión de que vienen con mucha hambre", dijo por su parte en rueda de prensa el seleccionador nipón, Akinobu Yokouchi, en una rueda de prensa virtual.

Los dos equipos se enfrentarán en una primera ocasión el viernes en el estadio de Ajinomoto de Tokio y por segunda vez el próximo lunes en el estadio de Kita Kyushu (sudoeste de Japón), dos encuentros que se celebrarán ante una cantidad de público limitada debido a las restricciones que aplican las autoridades niponas por la pandemia.

Tanto Japón como Argentina están entre los 16 equipos que disputarán el torneo olímpico previsto entre el 21 de julio y el 7 de agosto, y cuyo sorteo se celebrará el próximo 21 de abril en Zúrich (Suiza).

Alineaciones probables:

Japón: Osako; Itakura, Seko, Watanabe, Sugawara; Tanaka, Nakayama, Soma, Mitoma; Kubo y Tagawa.

Argentina: Blázquez; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Bruno Amione, Milton Valenzuela; Santiago Ascacíbar, Matías Vargas, Lucas González, Santiago Colombatto; Agustín Urzi y Adolfo Gaich.