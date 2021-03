Japón.- Varias organizaciones instan a Japón a presentar y aprobar la Ley de Igualdad LGBT antes de los Juegos Olímpicos

20/06/2020 Banderas LGTBI. POLITICA JAMIE MCCARTHY



Varias organizaciones han instado a los partidos políticos japoneses a "trabajar juntos" para presentar y aprobar un proyecto de ley en la Dieta Nacional (Parlamento de Japón) contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, la Ley de Igualdad LGBT, antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio.



Así lo han subrayado los grupos J-ALL, Athlete Ally, All Out y Human Rights Watch (HRW), que han presentado una petición con 106.250 firmas de Japón y del extranjero al gobernante Partido Liberal Democrático, pidiéndole que introdujera la Ley de Igualdad LGBT.



"La Ley de Igualdad LGBT debe aprobarse durante la sesión de la Dieta en curso, que está programada para finalizar a mediados de junio de 2021, de modo que esta legislación histórica y que se necesita con urgencia esté en vigor antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán el 23 de julio", han demandado las organizaciones.



El director de la Alianza Japonesa para la ley LGBT (J-ALL), una organización que agrupa a 80 grupos LGBT en Japón, Yuri Igarashi, ha señalado que "es un gran avance que los partidos políticos de Japón estén discutiendo la legislación, pero muchas personas LGBT en Japón todavía permanecen en el armario, sin poder discutir con otros por miedo y estigma".



"Con los Juegos Olímpicos acercándose, se necesita urgentemente una ley que prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género para proteger a las personas LGBT, no solo a los atletas y espectadores, sino a todos en Japón", ha indicado.



Se anuncia que los Juegos de Verano de Tokio celebran la "unidad en la diversidad" y "transmiten un legado para el futuro", por lo que HRW ha incidido en que el país "necesita" promulgar la ley.



La campaña #EqualityActJapan ha reunido 106.250 firmas --incluidas 41.333 de Japón-- desde el 15 de octubre de 2020 hasta el 21 de febrero de 2021. Muchos atletas y personas afectadas por la "falta de protección" en Japón han firmado.



Las firmas ya se han enviado al Partido de la Innovación de Japón, el Partido Demócrata Constitucional de Japón, el Partido Socialdemócrata y el Komeito. Este jueves también han sido remitidas al Partido Liberal Democrático, el partido más grande de Japón, y también serán enviadas al Partido Democrático del Pueblo y al Partido Comunista Japonés.



La Carta Olímpica prohíbe expresamente la "discriminación de cualquier tipo", incluso por motivos de orientación sexual, como "principio fundamental del Olimpismo". Japón también ha ratificado tratados internacionales fundamentales de Derechos Humanos que obligan al Gobierno a proteger contra la discriminación, han recordado las organizaciones.



"El espíritu de los Juegos Olímpicos nos une como comunidad deportiva mundial que defiende la igualdad y la inclusión para todos", ha dicho, por su parte, la directora de comunicaciones de Athlete Ally, Joanna Hoffman.



Igualmente, el director de HRW en Japón, Kanae Doi, ha reiterado que "si todos los partidos políticos de Japón pudieran unirse para aprobar esta legislación histórica para proteger a las personas LGBT, incluidos los atletas, será un punto de inflexión significativo a medida que la atención olímpica mundial se centra en el país".