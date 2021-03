Gloria Estefan y Sharon Stone, unidas por la edad, los traumas y un libro

La cantante, compositora y actriz cubano-estadounidense, Gloria Estefan. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Miami, 25 mar (EFE).- La cantante de origen cubano Gloria Estefan se transformará en entrevistadora de Sharon Stone para desgranar el libro autobiográfico de la actriz "In the Beauty of Living Twice" en un evento organizado por una librería de Miami.

Books & Boooks anunció este jueves el encuentro virtual que tendrá lugar el 1 de abril entre la cantante de éxitos como "Mi tierra" y "Get on Your Foot" y la protagonista de filmes como "Total Recall", "Silver" y "Ratched".

Las dos estrellas de 63 años tienen en común haber sufrido experiencias traumáticas: Estefan un accidente de tráfico en el que estuvo a punto de morir y la tuvo inmovilizada por meses y Stone, un accidente cardiovascular del que le costó recuperarse.

Ambas charlarán el 1 de abril para los participantes en un evento de pago por Zoom organizado por la librería independiente con locales repartidos por el sur de Florida que es propiedad del librero y productor de cine Mitchell Kaplan.

En "In the Beauty of Living Twice", Stone, ganadora de un premio Primetime Emmy y de un Golden Globe, además de nominada al Óscar y Screen Actors Guild, relata sus esfuerzos por reconstruir su vida tras el grave problema de salud que padeció en 2001.

Las dificultades que halló y el valor que debió mostrar para regresar a una industria que no acepta bien los problemas de salud de sus protagonistas salen a relucir en este libro junto con anécdotas de la carrera de la actriz nacida en Meadville en 1958.

Gloria Estefan, nacida en la Habana en 1957 y ganadora de varios premios Grammy y Grammy Latino, está considerada por Billboard la cantante latina que más éxito ha tenido en el "crossover", el paso al mercado anglosajón, y ha actuado en varios filmes y escrito libros infantiles.

En marzo de 1990 la vida de Gloria Estefan dio un giro drástico luego de que un camión de carga impactara contra el autobús en el que iba de gira con sus músicos.

Los médicos le informaron que no volvería a caminar ni a tener más hijos, pero ella se sobrepuso y no solo logró andar y bailar otra vez, sino que en 1994 tuvo a su hija Emily.